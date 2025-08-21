Российские ракеты и дроны атаковали запад Украины. Во Львове один человек погиб, в Закарпатской области 12 пострадавших

Российская армия атаковала крылатыми ракетами одно из предприятий в городе Мукачево Закарпатской области, разрушены складские помещения, сообщил глава областной военной администрации Мирослав Билецкий.

По данным на 07:00, пострадали 12 человек, они получили травмы различной степени тяжести.

Глава Мукачево Андрей Балога сообщил, что атаковано было гражданское предприятие, «которое обеспечило рабочими местами тысячи жителей города и района». По данным «Украинской службы Би-би-си», разрушен завод американской компании, название которой не уточняет. «Политика Страны» пишет, что под удар попал завод электроники Flex.

Российские беспилотники и крылатые ракеты также атаковали ночью Львов, сообщил мэр города Андрей Садовый. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что попадания зафиксированы в нескольких районах города — повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства.

В результате атаки один человек погиб, три человека пострадали. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что взрывной волной повреждены десятки домов.

Обновление. По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 августа российская армия выпустила по Украине 574 беспилотника и дрона-имитатора, а также 40 ракет. Украинским силам ПВО, как утверждается, удалось сбить 546 беспилотников и 21 ракету.

