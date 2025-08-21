Зеленский заявил, что Россия в Закарпатье нанесла «целенаправленный удар» по предприятию США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы РФ во время массированного удара по Украине в ночь на 21 августа специально ударили по американскому предприятию в Закарпатской области.

«В Мукачево россияне фактически сожгли предприятие, кстати, американское предприятие, производителя электротехники. И это бытовые электроприборы — ничего военного. Россияне точно знали, куда бьют, и это был ракетный удар. Мы считаем, что это был целенаправленный удар именно по американской собственности здесь, в Украине, по американским инвестициям», — заявил Зеленский.

Очень показательный удар. Как и вся эта массированная атака. Как раз когда мир ожидает от россиян четкого ответа — ответа о переговорах о прекращении войны.

В результате удара по Мукачево, по данным местных властей на 19:00, ранения получили 23 человека, из них шестерых госпитализировали.

По информации украинских СМИ, под удар попал завод электроники Flex, там возник сильный пожар. В администрации Закарпатской области назвали атакованное предприятие стратегическим. По словам Зеленского, там производили такие бытовые приборы, как кофемашины. По данным властей, без работы остались около 2500 человек. Местная администрация обсуждала с руководством и инвестором предприятия возможность перенести производство в другое место.

Всего, по информации властей Украины, армия РФ во время массированного удара применила 574 беспилотника и 40 ракет.