США занимаются дипломатией, Евросоюз нагнетает обстановку, Украина на наши предложения не ответила Первая официальная реакция России (устами Лаврова) на саммит в Вашингтоне. Максимально коротко

Мы видим у партнеров в США все больше понимания необходимости устранить первопричины кризиса. Белый дом стремится вникнуть в суть проблем. Со стороны ЕС — только достаточно агрессивное нагнетание обстановки и неэтичные попытки изменить позицию Трампа. От европейцев нет никаких конструктивных идей. У них деградируют внешнеполитические методы, по сути, они сводятся только к санкциям. А США занимаются именно дипломатией, поиском взаимоприемлемых договоренностей.

Мы выступаем за то, чтобы коллективные гарантии безопасности были действительно надежными. Решать вопросы безопасности без России не получится. Мы своих интересов не завышаем, но те, которые есть — будем обеспечивать твердо и жестко. Мы готовы к любому формату переговоров с Украиной, но встречи на высшем уровне должны быть тщательно подготовлены — чтобы не ухудшать ситуацию, а ставить точку. В Стамбуле мы предложили создать три рабочие группы для обсуждения повестки — Украина до сих пор не ответила. Мы рассчитываем, что Трамп достучится до них.

Это пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова — по сути, первых публичных комментариев Москвы после встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и представителей Европы в Белом доме.

Фото на обложке: Сергей Булкин / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA