Ничего нового ни заявлено, ни услышано не было. Зеленского заставили надеть пиджак — это самое прорывное за переговоры. Задачей Трампа было прогнуть Зеленского и Европу — и частично ему это удалось: они отказались от требования перемирия и от вступления в НАТО в обмен на гарантии. Европейцы доказали свою бесполезность: пока Трамп и Путин идут на беспрецедентное сближение ради мира, ЕС приехал со старой пластинкой. В извращенном понимании Макрона регулярная накачка Украины оружием — это «многолетняя работа по достижению мира». Трамп дистанцируется от сумасшедшего Брюсселя, а вот ЕС наращивает военное производство. Понятно, к чему все идет — точно не к долгому миру. Мы на пороге большой войны с Европой.

Роль США до конца не понятна — там популизма больше, чем практики. Трехсторонняя встреча вряд ли что-то изменит — позиции давно озвучены и они сильно не совпадают. Но встречаться надо, потому что мы открыты к диалогу, а то что нас не слышат — не наши проблемы. Вопрос безопасности Путина стоит ребром: с британцев станется намазать Зеленского и его документы каким-нибудь ядовитым дерьмом. Гарантий, что личные переговоры сдвинут позиции сторон, нет — ни одна сейчас не находится в ситуации, близкой к разгрому, поэтому нет смысла идти на радикальные уступки. Зеленский и Путин по-прежнему подсовывают Трампу свои идеи о мире, которые он воспринимает за чистую монету. В целом, несмотря на шумиху, готовой сделки нет, так что война продолжается.

Это постов в популярных провоенных , посвященных прошедшим в Белом доме переговорам Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Фото на обложке: офис президента Украины / SIPA / Scanpix / LETA