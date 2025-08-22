Ким Чен Ын наградил северокорейских военных, участвовавших в боях в Курской области

В Пхеньяне прошла торжественная церемония награждения военных, участвовавших в боях в Курской области. Отчет о церемонии опубликовало 22 августа государственное агентство Северной Кореи ЦТАК.

В сообщении агентства говорится о вручении наград «командирам и бойцам зарубежных операционных войск Корейской народной армии (КНА)», где именно они воевали, не уточняется.

По пламенному желанию и горячему зову товарища Ким Чен Ына, который хочет высоко ценить как героев великих продолжателей, представителей, надежно унаследовавших присущую нашему государству традицию победы в новом веке, преодолели десятки тысяч ли и прибыли во двор ЦК партии бойцы войны, которых горячо встретили руководящие работники ЦК партии.

KCNA

KCNA

KCNA

KCNA

KCNA

KCNA

KCNA

После вручения наград в честь «командиров и бойцов зарубежных операционных войск КНА» состоялся поздравительный концерт.

На сцене концерта исполнители с пафосом пели песни о Родине-матери, о которой ни на минуту не забывали бойцы войны, и революционные воинские песни победы, воздавая дань высокой чести боевым героям в эпоху Ким Чен Ына, которые легендарными подвигами завоевали известность нашего государства и создали прекрасный образец несгибаемого героического порыва и боевого духа нашей армии.

The Wall Street Journal обращает внимание на то, что на церемонии награждения были высокопоставленные командиры, участвовавшие в войне России с Украиной. Издание отмечает, что интенсивность боевых действий с участием северокорейских сил в последние месяцы снизилась. При этом не исключено, пишет WSJ, что высокопоставленных офицеров после торжеств в Пхеньяне вновь отправят в Россию.

Военные из КНДР участвовали в боях в Курской области, которая была частично занята ВСУ в августе 2024 года. Первые сообщения об участии северокорейских военных в боевых действиях появились в октябре 2024-го. Россия официально признала это только в конце апреля 2025 года.

По оценке украинских официальных лиц, осенью 2024-го Северная Корея направила в Россию 11 тысяч солдат для участия в войне. WSJ со ссылкой на данные западных разведок пишет, что КНДР потеряла около пяти тысяч своих военных, отправленных в Россию, треть из них была убита.