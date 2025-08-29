Politico: Европа планирует создать в Украине 40-километровую буферную зону

Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны возле линии фронта в Украине, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников издания, буферную зону военные и гражданские чиновники обсуждают и как пункт мирного соглашения, и как часть послевоенного устройства Украины.

Чиновники расходятся во мнениях, какого размера должна быть буферная зона. Также пока не ясно, примет ли Украина этот план, предполагающий, вероятно, территориальные уступки. Сколько военных потребуется для контроля этой зоны — пока не определено. По словам источников Politico, речь может идти от 4000 до 60000 военных.

США, отмечает издание, в обсуждении буферной зоны и ее параметров участие, скорее всего, не принимает.

Financial Times ранее со ссылкой на источники сообщала, что западные союзники Украины обсуждают создание в Украине трех линий обороны. Первая — демилитаризованная зона, возможно, патрулируемая миротворцами из третьей страны по согласованию с Украиной и РФ.

Что в Киеве думают о стратегии Путина, гарантиях безопасности и «обмене территориями» — после саммитов на Аляске и в Белом доме Отвечает Михаил Подоляк в интервью La Repubblica. Кратчайший пересказ

