На Аляске Путин пытался выиграть время. Европа и Украина провели хорошую слаженную работу: в Белом доме США не пытались давить на Зеленского, а были готовы конструктивно обсуждать гарантии безопасности. Это произвело впечатление на россиян, частично изменило их риторику.

Стратегия Путина — долгие переговоры без прекращения огня. Война — единственное, что дает ему силу. Поэтому он продолжит затягивать переговоры, выставляя нереалистичные условия. Передача наших территорий России исключена, но поставим вопрос иначе: де-факто они могут остаться под контролем РФ, но де-юре — украинскими. И мы потом будем работать над возвратом дипломатическими методами. Уступки агрессору не приведут к окончанию войны. Если не агрессор платит цену, а наоборот, зачем ему останавливаться?

Европа прекрасно понимает, что РФ — фундаментальная угроза. И первой линией европейской обороны может стать украинская армия. хорошая, но важно, чтобы помощь не ограничивалась консультациями. В числе необходимых гарантий — усиление армии, увеличение совместного военного производства. Важен вопрос участия США, теперь они готовы помогать в противовоздушной обороне, раньше этого не было. А самое важное — размещение в Украине ракет, способных достичь РФ. Россия понимает: если гарантии будут продуманными, они будут сдерживающим фактором.

У Трампа есть четкое понимание ситуации. Он эффективно ускорил сложные процессы, готов выслушать обе стороны — мы начинаем двигаться к результату. Европейские лидеры тоже активно ищут решения и берут ответственность.

Это интервью советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка итальянской газете La Repubblica. Полностью интервью можно прочитать здесь.

А в этом материале — публичная позиция России

США занимаются дипломатией, Евросоюз нагнетает обстановку, Украина на наши предложения не ответила Первая официальная реакция России (устами Лаврова) на саммит в Вашингтоне. Максимально коротко

