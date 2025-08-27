FT: западные страны обсуждают создание трех линий обороны Украины
Западные союзники Украины составили примерный план ее защиты в случае прекращения войны, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, предполагаются три линии обороны. Первая — демилитаризованная зона, возможно, патрулируемая миротворцами из третьей страны по согласованию с Украиной и РФ. Вторая линия обороны — непосредственно украинские военные, «вооруженные и обученные НАТО».
Третья линия — европейские «силы сдерживания», дислоцированные вдали от границы, которым поддержку с тыла оказывают американские войска.
FT напоминает, что власти США неоднократно говорили, что не будут отправлять своих военных в Украину. При этом США готовы оказать помощь предоставление разведданных и прочей информации.
Даже при условии американской помощи, отмечает издание, общественность и политики многих европейских стран по-прежнему нервничают из-за возможного развертывания войск в Украине.
Направить военных в Украину, писал Bloomberg, готовы около 10 стран.
Гарантии безопасности Украины, которые могут включать в себя размещение иностранных военных на территории страны, активно обсуждаются после встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне.