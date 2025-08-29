В Орловской области из-за атаки дронов пострадали четыре человека

Власти Орловской области сообщили о четверых пострадавших в результате атаки украинских дронов.

Глава региона Андрей Клычков написал в своем телеграм-канале, что в ночь на 29 августа «в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены два здания в городе Орле и еще два — на территории других муниципалитетов Орловской области».

В Орле, уточнил он, повреждены один многоквартирный дом и хозяйственная постройка, а также личный автотранспорт, в Орловском районе — два частных дома.

Пострадали четыре человека. Им, по словам Клычкова, «оказывается необходимая медицинская помощь». Другие подробности он сообщать не стал, напомнив, что запрещено публиковать фото- и видеосъемку работы ПВО и последствий атак дронов.

Об атаке беспилотников в ночь на 29 августа также сообщал губернатор Тверской области Игорь Руденя. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

Минобороны РФ заявило, что с полуночи до шести утра было уничтожено 54 беспилотника, в том числе по два беспилотника — над территориями Орловской и Тульской областей.

