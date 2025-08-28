Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным нарушил стандартный дипломатический протокол, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Уиткофф отправился на переговоры без стенографиста Государственного департамента США, рассказал один из собеседников агентства. Почему это произошло, неизвестно. В итоге представитель Трампа остался без конкретных предложений Путина по завершению российско-украинской войны.

Переговоры спецпосланника президента США и российского президента прошли 6 августа. На следующий день Уиткофф, по словам источника Reuters, созвонился с несколькими европейскими лидерами и дал понять, что Россия готова вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на то, что Украина отступит из Донбасса.

Это предложение удивило многих участников телефонной беседы, поскольку оно резко расходилось с их собственными оценками позиции Путина, говорят осведомленные собеседники агентства.

При этом на следующий день Уиткофф сообщил уже о другой позиции Москвы. В ходе телефонного разговора, организованного госсекретарем США Марко Рубио с европейскими советниками по нацбезопасности, спецпосланник рассказал, что Путин на самом деле не предлагал вывести войска из двух регионов. Дипломатические усилия «превратились в хаос», отмечает Reuters.

Ранее источники некоторых изданий, включая The Washington Post и Bild, уже сообщали, что Уиткофф, вероятно, неправильно понял предложения Путина.

Стив Уиткофф много лет дружит с нынешним президентом США Дональдом Трампом, ранее они оба занимались инвестициями в недвижимость. С началом второго президентского срока Трампа Уиткофф стал одним из самых важных дипломатов в мире: он участвует в урегулировании российско-украинской войны, а также войны между Израилем и ХАМАС.

При этом у Уиткоффа нет дипломатического опыта, отмечает Reuters. Как сообщал NBC News, спецпосланник Трампа уже нарушал дипломатический протокол, воспользовавшись на встречах с Путиным услугами кремлевских переводчиков.

