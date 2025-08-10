Война Тысяча двести шестьдесят четвертый день. Белый дом рассматривает приглашение Зеленского на Аляску. Путин не готов отказаться от Херсонской и Запорожской областей

Пожар после российского удара по жилому дому в Константиновке, 10 августа 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Верите ли вы, что предстоящая встреча Путина и Трампа — это предвестие скорого мира или, по крайней мере, прекращения огня? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

В Белом доме обсуждают приглашение Зеленского на Аляску. Источники говорят, что его участие «в некоторых встречах» не исключено

Белый дом продолжает готовиться к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна пройти 15 августа на Аляске. Будет ли туда приглашен Владимир Зеленский, пока неясно. О том, что Белый дом «рассматривает» возможность приглашения Зеленского на Аляску, сообщил NBC News со ссылкой на четыре источника. По словам высокопоставленного представителя администрации Трампа, «все очень надеются, что это произойдет». Собеседник NBC News заявил, что это «абсолютно» возможно.

Reuters со ссылкой на представителя администрации пишет, что Трамп «открыт для трехстороннего саммита», но пока Белый дом планирует двустороннюю встречу по просьбе Путина. В такой же формулировке высокопоставленный представитель Белого дома ответил на вопрос NBC News о том, получил ли Зеленский официальное приглашение на Аляску.

Однако по данным двух источников CNN, Белый дом «не исключил возможность участия Зеленского в некоторых встречах». По словам одного из представителей Белого дома, любые мероприятия с участием Зеленского, «вероятно, пройдут после встречи Трампа и Путина». Источник NBC News отмечал, что если Зеленский и отправится на Аляску, неясно, произойдет ли там его личная встреча с Путиным и «окажутся ли они в одной комнате».

Кремль не готов отказаться от захваченных частей Херсонской и Запорожской областей. В США и Европе Путина вначале не так поняли

Владимир Путин не готов возвращать Украине захваченные Россией территории в Херсонской и Запорожской областях, пишет The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с содержанием встречи спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским президентом.

Во время встречи с Уиткоффом, которая проходила 6 августа, Путин потребовал, чтобы Киев отказался от Донбасса, согласившись в обмен на прекращение огня и заморозку линии фронта на нынешних позициях.

После этого Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами. По крайней мере некоторые участники этого звонка «ушли с впечатлением, что Путин согласился отказаться от претензий на Херсонскую и Запорожскую области», пишет Axios.

Собеседник The Washington Post также утверждает, что американская сторона поначалу восприняла предложение Путина остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях как готовность вывести оттуда российские войска. Но Кремль, по словам источника газеты, не готов отказаться от захваченных территорий. О том, что Путин по-прежнему хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, накануне сообщала также газета Bild со ссылкой на источники.

По данным Axios, Уиткофф позже уточнил в разговоре с украинскими и европейскими чиновниками, что Путин согласился лишь заморозить текущие позиции России в Запорожской и Херсонской областях.

Европейские лидеры поддержали Украину и представили свой план завершения войны: в первую очередь — прекращение огня

9 августа в официальной резиденции Чивнинг Хаус под Лондоном прошли совещания с участием представителей Европы, Украины и США, на которых обсуждалась совместная позиция сторон перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Со стороны Украины были глава офиса президента Андрей Ермак и бывший министр обороны Рустем Умеров, которого в июле назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны. США были представлены вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

По итогам совещаний лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и Финляндии вместе с главой Еврокомисии Урсулой фон дер Ляйен выпустили заявление, в котором говорится, что «содержательные переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или снижения интенсивности боевых действий». Европейские лидеры настаивают, что отправной точкой переговоров должна стать нынешняя линия соприкосновения и заявляют, что «путь к миру в Украине не может быть определен без Украины».

Итогом этих совещаний, по данным газеты The Wall Street Journal, стал также совместный план по завершению войны, который помощники европейских лидеров представили американской стороне. Днем 9 августа президент Финляндии Александр Стубб также позвонил Трампу, чтобы представить ему европейскую инициативу, пишет WSJ. По словам источников газеты, встречи в Чивнинге «способствовали продвижению к прекращению войны», а американская сторона «отреагировала положительно» на европейский план. О «значительном прогрессе» также пишет Axios со ссылкой на источник.

Владимир Зеленский написал, что Украина «ценит и полностью поддерживает» совместное заявление европейских лидеров. Накануне в своем вечернем обращении он отдельно отметил, что Путин хочет, чтобы ему «простили» захват частей Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса и Крыма, но Украина не допустит еще одной «попытки раздела» своей территории. «Нужна не пауза в убийствах, а реальный, продолжительный мир. Не прекращение огня когда-то потом, через месяцы, а немедленно», — добавил Зеленский.

В МИД России заявление европейских лидеров назвали «очередной нацистской листовкой». Так ее охарактеризовала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, заявившая, что «взаимоотношения Банковой (на улице Банковой в Киеве расположен офис президента Украины — прим. „Медузы“) и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон».

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анастасия (Ленинградская область). Я родилась и выросла в Ленинграде, городе, пережившем блокаду. Все детство нам говорили: «Лишь бы не было войны». Мы никогда не выбрасывали хлеб, старались использовать продукты, не допуская их порчи. Росли в 1990-е, когда можно было в сочинениях писать собственное мнение.

Я выросла, вышла замуж, родила и воспитывала детей, работала, мне было не до политики. Я пропустила 2014 год. Муж предлагал куда-нибудь уехать, но я не хотела, говорила, что буду скучать по родному городу, культуре, березкам, да и родителям нужна помощь.

22 февраля 2022 года все перевернулось. Моя мама плакала и говорила, что дед и бабушка в гробах вертятся, ведь они оба родом с Украины. Дед воевал под Сталинградом (познакомились они уже после войны). У нас остались родственники на Украине, знакомые. Их разметало по миру. Стыдно смотреть в глаза людям, с которыми играл в одном дворе в детстве, когда приезжал в гости к родным.

Маме промыли мозг пропагандой. Она болела, я не хотела с ней спорить. Мама умерла. Старшего поколения не осталось. Нам уже 45+, ехать нам особенно некуда, нет никаких накоплений, но очень хочется уехать из России, дать хоть кому-то из детей другое будущее без ненависти, войны, репрессий, с желанием проявлять себя без страха.

Надеюсь теперь только на свою жизнерадостность и любовь к приключениям. Очень люблю русскую культуру, литературу, музыку, живопись, архитектуру, природу, родной город, но, думаю, больше у меня нет Родины как страны. Я — человек мира. Работаю в школе, стараюсь нести детям гуманистические ценности. Сложно было сначала внутренне принимать детей мигрантов, но мы и сами можем ими стать. Учу язык, надеюсь на лучшее. На силы и здоровье. Воспитываю себя. Стараюсь не обсуждать с друзьями политику, понимая, что она разведет нас навсегда. А эти люди мне дороги с детства, даже если они заблуждаются. Не принимает душа насилия. Нет войне!

