The Washington Post: Путин не готов возвращать Украине захваченные Россией территории Херсонской и Запорожской областей

Владимир Путин не готов возвращать Украине захваченные Россией территории в Херсонской и Запорожской областях, утверждает источник The Washington Post, знакомый с содержанием встречи спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским президентом 6 августа.

По словам собеседника The Washington Post, на встрече Путин предложил Киеву отказаться от Донбасса в обмен на прекращение огня, но без каких-либо уступок со стороны России. Источники The Wall Street Journal также сообщали, что Путин потребовал Донбасс, заявив, что на этих условиях согласится на полное прекращение огня, после чего линия фронта будет заморожена.

Однако, как утверждает собеседник The Washington Post, американская сторона восприняла предложение Путина остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях как готовность вывести оттуда российские войска.

О том, что Уиткофф понял Путина неправильно, накануне сообщала газета Bild со ссылкой на немецкие и украинские источники. По данным газеты, спецпосланник Трампа принял «мирный отход» украинцев из Херсона и Запорожья, которого потребовал Путин, за предложение отвода российских войск из этих регионов. Источники Bild утверждают, что Путин по-прежнему хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а предложил он лишь частичное прекращение огня — отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу.

Читайте также

Война Тысяча двести шестьдесят третий день. Путин заявил США, что прекратит огонь в Украине в обмен на Донбасс. Зеленский ответил: украинцы не собираются «дарить свою землю»

Читайте также

Война Тысяча двести шестьдесят третий день. Путин заявил США, что прекратит огонь в Украине в обмен на Донбасс. Зеленский ответил: украинцы не собираются «дарить свою землю»