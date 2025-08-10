«Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины». Лидеры ЕС опубликовали совместное заявление перед встречей Трампа с Путиным

Европейские лидеры обсудили позиции перед планируемой встречей Дональда Трампа и Владимира Путина и опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Украина должна принимать участие в переговорах.

«Мы приветствуем усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине, окончанию агрессивной войны России и достижению справедливого и прочного мира и безопасности для Украины», — говорится в заявлении.

По мнению европейских лидеров, успех «может принести только подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию». Они готовы «поддержать эту работу дипломатически», а также сохранив военную и финансовую поддержку Украины.

Но переговоры могут пройти только при условии прекращения огня, а Украина должна быть участником процесса по достижению мира.

Содержательные переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или снижения интенсивности боевых действий. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Мы остаемся привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров.

Заявление опубликовано от имени президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский поддержал заявление европейских лидеров. «Окончание войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов», — написал он.

Накануне в Великобритании в резиденции Чивнинг прошли совещания, посвященные выработке общей позиции перед запланированными на 15 августа переговорами Дональда Трампа и Владимира Путина. Во встречах принимали участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший министр обороны страны Рустем Умеров, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Читайте также

Война Тысяча двести шестьдесят третий день. Путин заявил США, что прекратит огонь в Украине в обмен на Донбасс. Зеленский ответил: украинцы не собираются «дарить свою землю»

Читайте также

Война Тысяча двести шестьдесят третий день. Путин заявил США, что прекратит огонь в Украине в обмен на Донбасс. Зеленский ответил: украинцы не собираются «дарить свою землю»