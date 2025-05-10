NBC News: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф нарушил дипломатический протокол, использовав на встречах с Путиным кремлевских переводчиков

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время встреч с президентом России Владимиром Путиным не пользовался услугами американского переводчика, решив вместо этого положиться на переводчиков из Кремля. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Уиткофф, таким образом, нарушил «давно устоявшийся протокол», сказал один из собеседников телеканала.

«Если они разговаривали друг с другом по-русски, то он [Уиткофф] не понимал, о чем они говорят», — отметил источник NBC News, имея в виду Путина и переводчиков.

По словам двух бывших американских послов, используя кремлевских переводчиков, Уиткофф рисковал упустить «некоторые нюансы» в словах Путина и не смог бы самостоятельно проверить то, что говорил ему президент России.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии телеканалу заявила, что Уиткофф «соблюдает все протоколы безопасности».

С февраля 2025 года Уиткофф трижды приезжал в Россию для встреч с Путиным — 11 февраля, 13 марта и 11 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине апреля говорил, что Уиткофф «принял для себя стратегию российской стороны». По мнению Зеленского, спецпосланник Трампа своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в мирное соглашение между Россией и Украиной распространяет российские нарративы. «Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он — сознательно или бессознательно, я не знаю — распространяет российские нарративы», — говорил президент Украины.