Начальник Генштаба Герасимов отчитался, что Россия захватила 20 сел в Сумской и Днепропетровской областях

За последние шесть месяцев, с марта 2025 года, российские войска захватили 149 населенных пунктов и более 3,5 тысяч квадратных километров территории Украины. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, командующий объединенной группировкой войск в Украине.

Он утверждает, что к осени 2025 года российская армия захватила 99,7% территории аннексированной Луганской области (осталось менее 60 квадратных километров), 79% территории аннексированной Донецкой области, а также 74% Запорожской и 76% Херсонской областей, которые Россия также формально аннексировала.

По словам Герасимова, военные РФ успешно выполняют задачу по созданию «зоны безопасности» вдоль границы. В частности, в Сумской области под контроль российских войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов. В Днепропетровской области под контролем России находятся семь населенных пунктов. В Харьковской области войска РФ «практически полностью блокировали» город Купянск, добавил начальник Генштаба РФ.

За весну-осень 2025 года Россия нанесла массированные удары по 76 важным объектам в Украине, отчитался Герасимов. «Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности», — сказал военный.

Начальник Генштаба отдельно рассказал о российском ударе по Киеву 28 августа, в результате которого был разрушен пятиэтажный жилой дом и погибли более 20 мирных жителей.

«28 августа в Киеве поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины „Спецоборонмаш“, „Киевский радиозавод“, „Укрспецсистемс“ и „Самсунг-Украина“, производящие комплектующие к оперативно-тактическим ракетным комплексам „Сапсан“, „Гром-2“ и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также авиабазы: Староконстантинов, Васильков и Коломыя», — утверждает Герасимов.

