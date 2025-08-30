Во Львове убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий

Украинский политик, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий убит во Львове, сообщают «Суспільне», «Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Андрей Парубий Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Национальная полиция Украины сообщила, что днем 30 августа во Франковском районе Львова произошло убийство общественно-политического деятеля 1971 года рождения. Имя погибшего в полиции не назвали.

Обновлено. Гибель Андрея Парубия подтвердили глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий и президент Украины Владимир Зеленский.

По данным украинских СМИ и телеграм-каналов, в политика выстрелили восемь раз. Нападавшим был человек в форме курьера службы доставки. Он скрылся с места преступления на электрическом велосипеде.

Андрей Парубий был спикером Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Во время Евромайдана он был комендантом палаточного лагеря и руководителем общественной организации «Самооборона Майдана». Позже в 2014 году занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.