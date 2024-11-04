Рабочий на поврежденной ударом ВС РФ электростанции в одном из регионов Украины, 2 мая 2024 года Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA

Из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ украинская энергетическая система к началу ноября потеряла половину своих генерирующих мощностей, сообщает Politico со ссылкой на чиновников и экспертов, с которыми журналисты издания обсудили перспективы наступившего отопительного сезона. Воюющая страна сегодня в значительной степени опирается на атомную энергетику, инфраструктура которой также уязвима для ударов с российской стороны (и этот риск сам по себе представляет огромную угрозу для Украины), — и времени исправить ситуацию практически не осталось.

Эксперты прогнозируют, что меры по экономии электроэнергии могут привести к тому, что электричество в домохозяйства и на промышленные предприятия зимой не будет подаваться большую часть дня.

С учетом холодной погоды и угрозы ударов по АЭС есть риск отключений на промежутки вплоть до 20 часов в сутки, ожидает директор Центра исследований энергетики, советник правительства Украины по вопросам энергетики Александр Харченко. По его расчетам, сценарий может реализоваться, если украинские АЭС выйдут из строя, а температура зимой надолго упадет ниже отметки в минус 10 градусов по Цельсию (насколько холодной будет зима, синоптики судить пока не берутся).

Все это означает отсутствие отопления в домах и электроэнергии на критически важных предприятиях «оборонки», а также усиление потока беженцев. «Я очень сильно обеспокоена, — заявила Politico Виктория Гриб, председатель подкомитета Верховной рады по энергетической безопасности. — Ситуация по-настоящему критическая, и я надеюсь, что международные партнеры <…> как можно скорее предоставят нам помощь».

«Международные партнеры» разделяют это беспокойство. «Мы ожидаем <…> очень суровой зимы. Люди будут умирать в своих домах, потому что Россия выводит из строя энергетическую инфраструктуру», — отметил в комментарии изданию высокопоставленный американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

ВС РФ не первый год бомбят Украину, но нынешняя зима действительно выделяется даже на фоне предыдущих лет войны. Только в августе 2024-го по энергетическим объектам Украины были нанесены более 200 ударов ракетами и дронами. В результате мощность электрогенерации упала , оценивает главный научный сотрудник Института стратегических исследований Украины Геннадий Рябцев. Если переводить эту цифру в «натуральное» выражение, то речь идет о восьми электростанциях и более чем 800 объектах теплоснабжения.

Рябцев оценивает как «наиболее реалистичный сценарий» ограничение зимой подачи электроэнергии в жилые дома и на промышленные предприятия на срок от восьми до четырнадцати часов в сутки. «Очевидно, удары продолжатся, и никто не может дать гарантий даже для восстановленных от предыдущих атак объектов ≤…≥ из-за дефицита многоуровневых систем противовоздушной обороны», — добавляет эксперт.

Как Россия била по энергетической инфраструктуре

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Александр Харченко назвал особенно опасной усиливающуюся зависимость Украины от атомных станций. Реакторы АЭС обеспечивают уже 60% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, и удар, который нарушит их работу, может привести к «блэкауту» на всей украинской территории. Кроме того, Владимир Зеленский предупреждал западных лидеров о риске «ядерной катастрофы» в случае подобных атак со стороны РФ.

При этом запасы других видов топлива в Украине сокращаются. Так, по оценке эксперта по рынкам энергетики стран Восточной Европы Ауры Сабадус из консалтинговой компании ICIS, Украине этой зимой может не хватить поставок газа: «Положение ухудшилось из-за отсутствия [на украинском рынке] западных трейдеров и компаний». Последние неохотно закачивают газ в украинские подземные хранилища, в том числе, из-за риска атак со стороны РФ.

Создание невыносимых условий жизни для украинцев, в свою очередь, означает риск усиления потока беженцев и «гуманитарного кризиса» в Европе, отмечает Виктория Гриб.

Украинские власти и их западные партнеры пытаются предотвратить такой сценарий. Как рассказал Politico советник правительства Александр Харченко, еще весной по приказу правительства ведущие энергетические компании страны начали укреплять свои предприятия: мешками с песком и металлическими клетками, заполненными камнями (габионами), на «нижнем уровне защиты» и толстыми бетонными конструкциями — на «верхнем». Впрочем, даже такая оборона эффективна лишь против беспилотников и части ракет, но не против мощных крылатых ракет вроде Х-101, которыми РФ регулярно атакует Украину, заключил эксперт.

АЭС, по его словам, и вовсе остаются практически беззащитны перед ударами. Только в конце сентября станции, наконец, озаботились закупками оборонительных систем, что делает их «абсолютно» не подготовленными к зиме, констатирует Харченко.

По словам Виктории Гриб, в некоторых критически важных областях власти проявили «изобретательность». Например, оснастили более 20 больниц по всей стране солнечными батареями, чтобы их энергоснабжение не прекращалось даже в случае ударов по центральным электростанциям. Правда, зимой эта мера «не очень поможет», признает народный депутат.

Сегодня специалисты попросту не успевают восстанавливать наносимый российской стороной ущерб. Связано это с трудностями с поиском запчастей и их установкой, пояснил Politico Артур Лорковски, директор Энергетического сообщества — международной организации, которая помогает Украине закупать оборудование для пострадавшей отрасли. По его словам, замена некоторых деталей, например, автотрансформаторов, может занимать до года.

Тем не менее, эксперты организации Лорковски надеются в ближайшее время привлечь миллиард евро от государственных и частных доноров, чтобы помочь Украине восстановить до трех гигаватт мощностей еще до зимы. Поддержит страну и ассоциация операторов энергосистем Евросоюза ENTSO-E. С 1 декабря организация нарастит экспорт электроэнергии в Украину и добавит в энергосистему страны 400 мегаватт мощностей.

Геннадий Рябцев из Института стратегических исследований Украины, впрочем, подчеркивает, что более эффективными были дополнительные поставки средств ПВО (что не исключает и экспорта запчастей, а также усиления гуманитарной помощи).

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