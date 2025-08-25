Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 24 августа намекнул, что удары по нефтепроводу «Дружба» связаны с тем, что Венгрия не поддержала вступление его страны в ЕС.

В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в посте в фейсбуке обвинил Украину в «посягательстве на энергетическую безопасность», подчеркнув, что это можно расценивать «как посягательство на суверенитет».

«Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным объяснением нарушения нашего суверенитета», — написал Сийярто, призвав Зеленского «прекратить угрожать Венгрии и перестать подвергать риску ее энергетическую безопасность».

Сийярто ответил глава МИД Украины Андрей Сибига. «Я отвечу как венгры, — написал он в соцсети X. — Вы не должны указывать украинскому президенту, что и когда ему делать или говорить. Он президент Украины, а не Венгрии».

«Энергетическая безопасность Венгрии в ваших собственных руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как остальная Европа», — заявил Сибига.

Украинские дроны с начала августа несколько раз наносили удары по нефтепроводу «Дружба». Из-за атак трубопровод, по которому российскую нефть получают Венгрия и Словакия, прерывал работу. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии на удары по «Дружбе», а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо президенту США Дональду Трампу. По данным венгерских СМИ, Трамп ответил, что «рассержен» из-за ситуации с «Дружбой».