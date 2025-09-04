Макрон заявил, что обеспечить гарантии безопасности Украины после войны готовы 26 стран

26 стран из «коалиции желающих» готовы принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины после окончания войны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после встречи коалиции в Париже.

«Сегодня 26 стран формально согласились направить контингент в Украину или предоставить определенные средства для поддержки этой коалиции для обеспечения безопасности на море или в небе», — сказал Макрон. По его словам, гарантии безопасности со стороны США будут согласованы в ближайшие дни.

После встречи представителей коалиции лидеры европейских стран вместе с Зеленским созвонились с Дональдом Трампом. По итогам разговора президент США, по данным Reuters, сказал собеседникам, что Европа должна прекратить закупки российской нефти, которая помогает Москве финансировать войну.

Зеленский на пресс-конференции подтвердил, что Трамп недоволен закупкой российской нефти европейскими странами. Он добавил, что речь идет о Венгрии и Словакии, которые недавно жаловались американскому президенту на атаки Украины по российской энергетике. «Рад, что сегодня США совершенно открыто говорят о том, что эти страны помогают российской машине войны», — сказал он.

Президент Украины также сообщил, что в ходе разговора с Трампом обсуждался «специальный формат для защиты украинского неба» от российских атак. Что это за формат, он не уточнил.

Присутствие иностранных войск в Украине в качестве гарантий безопасности после завершения войны обсуждается уже длительное время, но единства среди союзников Киева в этом вопросе нет. В апреле, по данным AFP, отправить войска в Украину были готовы шесть европейских стран, в числе которых были Великобритания, Франция ​​и страны Балтии. В середине августа Bloomberg со ссылкой на источники писал, что отправить войска в Украину готовы около 10 стран. В Москве неоднократно заявляли, что присутствие иностранных военных в Украине неприемлемо и Россия не согласится на это условие.

