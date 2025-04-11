AFP: отправить военных в Украину пока готовы только шесть европейских стран из «коалиции желающих»

Шесть европейских стран из так называемой «коалиции желающих» заявили, что готовы отправить военных в Украину в качестве гарантий в случае прекращения огня, сообщает AFP со ссылкой на источники.

В числе этих государств — Великобритания, Франция ​​и страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва). Еще одну страну AFP не называет.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон сказал, что у Стокгольма есть «ряд вопросов, которые нужно прояснить», прежде чем брать на себя какие-либо обязательства. «Полезно, если есть ясность относительно того, что повлечет за собой эта миссия, и что мы делаем — миротворчество, сдерживание или заверение», — сказал он.

В «коалицию желающих», сформированную европейскими странами после прихода к власти в США Дональда Трампа и возглавляемую Францией и Великобританией, входят 30 стран. Представители остальных, как пишет AFP, считают, что все еще существует неопределенность относительно целей возможного развертывания войск и не уверены, будет ли оно подкреплено военной мощью США. «Каков мандат? Что мы будем делать в различных сценариях, например, если произойдет какая-либо эскалация со стороны России?» — спрашивает министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По данным источника «РБК-Украина», серьезным стимулом для остальных стран стала бы готовность Германии отправить свои войска. Однако несколько собеседников издания считают присоединнение Германии «крайне маловероятным» из-за «различных политических причин».

Еще одна проблема для европейских стран, пытающихся придумать какой-то план, как пишет AFP, заключается в том, что они практически ничего не знают об усилиях США и России по прекращению огня в Украине.