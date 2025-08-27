Politico: Трамп убедил Орбана снять возражения против вступления Украины в Евросоюз

Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перестать блокировать вступление Украины в Евросоюз, пишет Politico.

По словам дипломатического источника издания, этот факт «изменил ситуацию» со вступлением Украины в ЕС. Каким способом Трамп убедил Орбана — не уточняется. Сам венгерский премьер публичных заявлений на этот счет не делал.

Виктор Орбан последовательно возражает против вступления Украины в Евросоюз, но «дал понять», что поддержал бы вступление Молдовы, которая стала кандидатом в ЕС одновременно с Украиной.

Виктор Орбан не раз выступал против принятия Украины в Евросоюз, поясняя это, в частности, тем, что Украина к этому не готова, а для ЕС это будет означать войну с Россией. Будапешт блокирует инициативы ЕС, направленные на поддержку Украины, а также регулярно пытается заблокировать продление санкций против России, для которого нужно единогласное решение всех членов ЕС. Отношения Киева и Будапешта также обострились из-за украинских атак на нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть. В МИД Венгрии Украину обвиняют в «посягательстве на энергетическую безопасность» страны.