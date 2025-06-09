«Русские слишком слабы, чтобы напасть на НАТО. Они даже не могут победить Украину. Но с ними надо договариваться» Это сказал Виктор Орбан. Краткий пересказ его интервью французским журналистам

Я не боюсь, что война в Украине распространится на остальной мир — русские слишком слабы для этого. Они даже не могут победить Украину. Поэтому они не смогут напасть на НАТО. В Украине сперва нужно прекращение огня — а затем мир. Ни европейцы, ни украинцы не смогут договориться с русскими. Нужно, чтобы Россия заключила соглашение с США. Прямой конфликт с Россией — совсем не то, что нужно Венгрии или Евросоюзу, поэтому Украина не может стать членом НАТО. Я думаю, что мы понимаем историю Украины немного лучше, чем французы. Мы считаем, что русских не нужно любить, но с ними нужно договариваться. Я думаю, что русские понимают только язык силы. Европа должна быть сильной. Необходимо заключить стратегическое соглашение с Россией. Санкции против России разрушают Венгрию и всю Европу. Если Путин захочет приехать в Венгрию, мы его примем со всеми почестями, несмотря на международный .

Это краткий пересказ интервью премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он дал французскому телеканалу LCI 8 июня. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Beata Zawrzel / NurPhoto/ Getty Images