Латвия объявила о закрытии воздушного пространства вдоль границы с Беларусью и Россией. Сухопутная граница тоже может быть закрыта

Воздушное пространство Латвии вблизи восточной границы с Беларусью и Россией будет закрыто с 18:00 11 сентября и как минимум на неделю — до 18 сентября. Об этом сообщает радио LSM со ссылкой на министра обороны страны Андриса Спрудса.

Глава Минобороны заявил, что Латвии необходимо принять соответствующие превентивные меры в связи с инцидентом в Польше 10 сентября, когда в воздушное пространство страны попали российские дроны. При этом Спрудс отметил, что в настоящее время прямой угрозы для Латвии со стороны России нет.

В то же время Сейм Латвии передал на рассмотрение комиссии по национальной безопасности проект решения о полном закрытии границы Латвии с Беларусью и Россией на время проведения российско-белорусских военных учений «Запад-2025» (они пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси).

Проект решения разработала партия Национальное объединение. Депутаты фракции требуют, чтобы премьер-министр Латвии Эвика Силиня приняла решение о закрытии границ уже 11 сентября, пишет Delfi.

В ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников залетели на территорию Польши. Это произошло во время воздушной атаки России на Украину. Чтобы отразить угрозу, в воздух подняли истребители Польши и Нидерландов. Часть дронов сбили, часть упала на польской территории. После случившегося официальная Варшава попросила союзников по НАТО предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками.

Польша собирается полностью закрыть границу с Беларусью в ночь на 12 сентября, когда начнутся российско-белорусские учения «Запад-2025». Глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил 11 сентября, что решение о закрытии границы с Беларусью будет действовать бессрочно и не связано с учениями. «Мы обеспокоены провокациями в широком смысле… Отсюда и это жесткое решение», — отметил он. Власти Польши также на три месяца ограничили полеты на границе с Беларусью и Украиной.

