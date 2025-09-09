Польша закроет границу с Беларусью из-за российско-белорусских учений

Польша в ночь на 12 сентября полностью закроет границу с Беларусью. Об этом объявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает Reuters.

Он утверждает, что это связано с российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси.

«В пятницу в Беларуси, в непосредственной близости от польской границы, начинаются российско-белорусские маневры, очень агрессивные с точки зрения военной доктрины. Поэтому, по соображениям национальной безопасности, мы закроем границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы», — заявил Туск.

Он не уточнил, когда планируется открыть границу.

«Зеркало» напоминает, что на белорусско-польской границе действуют два пункта пропуска — «Брест» (для автомобильного пассажирского транспорта) и «Козловичи» (для грузового). Пассажирское железнодорожное сообщение между Беларусью и странами ЕС было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. С тех пор оно так и не было восстановлено. Однако грузы по железной дороге продолжают доставляться.

В Минобороны Беларуси говорили, что целью учений станет «проверка возможностей Беларуси и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии». В ходе учений будет отработано планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник».