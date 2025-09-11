Польша попросила у союзников системы ПВО после того, как на территорию страны залетели российские дроны

Польша обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защищать свою территорию от потенциальных вторжений России, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. По их словам, Варшава проводит с союзниками консультации по этому вопросу.

Власти Нидерландов уже объявили, что в конце 2025 года предоставят Польше две системы ПВО Patriot, средства борьбы с беспилотниками и 300 военных. Власти Чехии пообещали передать три вертолета Ми-171Ш, которые, по заявлению чешских властей, «помогут польской армии защитить страну от дронов, летающих на небольшой высоте».

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британское правительство оценит, как помочь Польше после того, как на ее территорию залетели российские беспилотники. Источник Bloomberg, близкий к переговорам, сообщил, что Великобритания рассматривает возможность вернуть в Польшу по крайней мере часть из шести истребителей Typhoon, которые еще шесть недель назад были размещены в Польше в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил после инцидента с беспилотниками, что Польше нужны системы Patriot. «Дроны — не единственная форма угрозы России для нашего воздушного пространства», — отметил он.

Около 20 российских беспилотников залетели на территорию Польши в ночь на 10 сентября, когда Вооруженные силы РФ наносили массированный удар по Украине. Для защиты Польши в воздух подняли истребители. Российские дроны впервые сбили на территории страны, входящей в НАТО. В Минобороны РФ заявили, что «не планировали» поражать объекты на территории Польши.

Власти Польши считают, что Россия осуществила намеренную провокацию. Высокопоставленный дипломат из страны-члена НАТО заявил Bloomberg, что вторжение дронов было преднамеренным. НАТО не рассматривает проникновение дронов в Польшу как нападение, заявил агентству Reuters источник в военном альянсе.

