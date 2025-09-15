Как устроена противовоздушная оборона НАТО в Европе? Она способна отбить атаки российских дронов? Главное из публикации The Economist

На борту самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

Два инцидента с вторжением российских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО (10 сентября — Польши, 13 сентября — Румынии) многие эксперты и журналисты трактуют как проверку, с одной стороны, боеготовности ПВО, а с другой — политической решимости альянса защищать своих членов.

В обоих случаях на перехват беспилотников поднимались истребители, причем не только польские и румынские, но и союзнические. Часть дронов, залетевших в Польшу, сбили. Дрону, залетевшему в Румынию, позволили улететь обратно в воздушное пространство Украины, откуда он появился. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал реакцию альянса на польский инцидент «очень успешной».

В системе противовоздушной обороны НАТО в Европе для обнаружения угроз используются 14 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, пишет The Economist. Они базируются в немецком Гайленкирхене. Также функцию слежения выполняют высотные дроны RQ-4D Phoenix, базирующиеся на Сицилии.

Разведывательный дрон RQ-4D Phoenix NATO Самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS на авиабазе в Румынии Andreea Alexandru / AP / Scanpix / LETA

Польша также заключила контракт почти на миллиард долларов на закупку американских аэростатов — больших привязных воздушных шаров с радарами. Американские военные в Европе экспериментируют даже с акустическими сенсорами, подобными тем, что применяет Украина для улавливания звука приближающихся беспилотников.

Что касается средств перехвата, ключевую роль играют самолеты, размещенные у восточных границ НАТО. Эти силы постоянно ротируются: сейчас Италия, Испания и Венгрия охраняют воздушное пространство стран Балтии, Италия также патрулирует Румынию, а Нидерланды и Норвегия отвечают за защиту Польши. В основном это самолеты американского производства, такие как F-16. После инцидента 10 сентября президент Франции Эммануэль Макрон направил в Польшу три истребителя Rafale.

Что касается наземных систем ПВО, страны располагают как собственными комплексами, так и американскими Patriot, способными перехватывать самолеты, крылатые и баллистические ракеты. Германия уже развернула батареи Patriot в Польше, а Нидерланды планируют сделать то же самое. Кроме того, американские и европейские союзники держат в регионе корабли с радарами и перехватчиками.

Наконец, США развернули в Румынии и Польше системы противоракетной обороны AEGIS Ashore. Их размещение в Восточной Европе было анонсировано еще в конце 2000-х годов и уже тогда вызывало протесты со стороны России: в Москве это считали агрессивным шагом, призванным изменить баланс сил в регионе.

Все эти средства в разной степени интегрированы в общую систему ПВО и ПРО НАТО (IAMD), которой руководит объединенное командование в Рамштайне (Германия). Под его началом действуют два центра управления операциями: один, в Германии, отвечает за пространство к северу от Альп, другой, в Испании, — за южное направление.

Значительная часть крупных европейских комплексов ПВО передана Украине, которая ежедневно подвергается массированным российским обстрелам. Германия отправила Киеву еще две батареи Patriot, рассчитывая закупить вместо них новые в США. Комплексы Patriot, заказанные в США Швейцарией, по инициативе Вашингтона также отправились прямиком в Украину. Швейцарский президент Виола Амхерд еще в октябре 2024 года говорила, что поддерживает снятие запрета на реэкспорт вооружений иностранного производства в Украину.

По словам Марка Рютте, чтобы соответствовать официальным военным планам, НАТО необходимо увеличить количество средств ПВО на 400%. Но закрыть все европейское небо практически невозможно.

За последние два года российские дроны и ракеты неоднократно пересекали границы НАТО: обломки падали в Румынии, ракеты залетали в Польшу, беспилотник упал в Латвии. В одном случае крылатую ракету, упавшую под Быдгощем в 400 километрах от границы с Украиной, Польша искала несколько месяцев — ее случайно нашла женщина, катавшаяся верхом. При этом польские военные утверждают, что 10 сентября большинство дронов были «приманками» (то есть не несли боевой части и запускались лишь для того, чтобы перегрузить украинскую ПВО). По официальным заявлениям, Польша перехватывала только те, что могли представлять реальную угрозу.

Дорогостоящие перехватчики системы Patriot невыгодно тратить на дешевые дроны-«приманки», такие как российские «Герберы». Многие страны НАТО работают над созданием дешевых средств борьбы с дронами на короткой дистанции — лазеров, пушек, дронов-перехватчиков, — но пока эти разработки не масштабированы. По оценке Международного института стратегических исследований (IISS), европейская ПВО среднего и малого радиуса действия плохо подготовлены к войне типа той, что идет в Украине.

Европейские ВВС располагают сотнями боевых самолетов и регулярно патрулируют восточный фланг, однако НАТО в целом по-прежнему крайне зависимо от США. Украина уже обвиняла европейских членов НАТО в том, что они иногда намеренно преуменьшают значение российских атак, чтобы избежать эскалации, не будучи уверенными в американской поддержке в случае прямого столкновения с Россией.

Польша, напротив, теперь открыто заявляет, что российские дроны запускались целенаправленно по ее территории, и сбивает их, тогда как раньше такие инциденты нередко «спускали на тормозах».

Европейские страны пока не решаются копировать опыт Израиля, который при поддержке США и союзников дважды за прошлый год перехватывал массированные волны иранских дронов еще над территорией соседних стран и наносил упреждающие удары по местам их запуска. Для НАТО это невозможно: правила альянса запрещают сбивать цели над Украиной или Беларусью без единогласного решения всех 32 стран-членов — а такие государства, как Венгрия или Словакия, наверняка выступили бы против.

Читайте также

Какие именно российские дроны упали на территории Польши? И почему они отклонились от маршрута? Максимально коротко — об известных деталях инцидента 3 карточки