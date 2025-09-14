Российский беспилотник залетел в воздушное пространство Румынии. На перехват подняли два истребителя F-16

Беспилотник Вооруженных сил России нарушил воздушное пространство Румынии в ночь на 14 сентября, сообщила глава румынского МИД Оана Цою.

По ее словам, на перехват российского дрона направили два истребителя F-16. Они отслеживали полет беспилотника, пока он не покинул воздушное пространство страны спустя 50 минут. Никто не пострадал.

Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил, что истребители не стали сбивать беспилотник, но были «очень близки к тому, чтобы сбить его». По словам министра, дрон прилетел из воздушного пространства Украины и затем вернулся обратно.

Глава МИД Румынии назвала действия России «неприемлемыми и безрассудными». «Румыния осуждает поведение России и принимает необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности», — заявила она.

Мы должны эффективно увеличить цену за явно незаконные и провокационные действия России, быстро приняв 19-й пакет санкций и полный спектр мер в рамках операции НАТО «Восточный страж». Я также подниму вопрос о действиях России на Генеральной Ассамблее ООН, призывая к строгому соблюдению санкций на международном уровне.

Это уже второй случай на этой неделе, когда российские беспилотники попадают в воздушное пространство страны, входящей в НАТО. Около 20 российских дронов залетели на территорию Польши в ночь на 10 сентября. Польша и ее союзники по НАТО подняли в воздух истребители, часть дронов сбили. Российские беспилотники впервые сбили над территорией НАТО.

В ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши НАТО запустил операцию «Восточный страж» («Eastern sentry»), чтобы усилить оборону восточного фланга Европы.

Читайте также

Война Тысяча двести девяносто шестой день. Прошли сутки после вторжения российских дронов на территорию НАТО. Польша и Латвия закрывают воздушное пространство на границе с Россией и Беларусью

Читайте также

Война Тысяча двести девяносто шестой день. Прошли сутки после вторжения российских дронов на территорию НАТО. Польша и Латвия закрывают воздушное пространство на границе с Россией и Беларусью