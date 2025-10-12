Война Тысяча триста двадцать седьмой день. США с лета помогают Украине наносить удары по энергетическим объектам вглубь России

Удар Украины по нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба» вблизи города Унеча Брянской области. 21 августа 2025 года Magyarbirds / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Власти США с середины лета 2025 года предоставляют Украине разведывательные данные, необходимые для того, чтобы ВСУ могли наносить удары по энергетическим объектам на территории России, сообщила газета Financial Times 12 октября. Источники издания в Украине и США рассказали, что американская разведка поделилась с Киевом информацией, которая позволила атаковать в том числе нефтеперерабатывающие заводы, расположенные далеко за линией фронта. Собеседники FT назвали это скоординированной попыткой Соединенных Штатов ослабить экономику России и заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

По словам источников газеты, американская разведка помогает Киеву формировать маршруты, высоту, время и тактику полета ударных беспилотников ВСУ, что позволяет дронам уклоняться от российской противовоздушной обороны.

Три собеседника издания отметили, что Вашингтон тесно вовлечен во все этапы планирования. Один из американских чиновников сказал, что Украина сама выбирает цели для дальнобойных ударов, а Вашингтон предоставляет разведданные о том, какие есть уязвимости на этих объектах. При этом другие источники утверждают, что США также определяют цели для ВСУ.

Как указывает газета, США начали делиться разведывательной информацией с Украиной после того, как президенты двух стран Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор в начале июля. Financial Times писала в июле, что Трамп в ходе беседы спросил у Зеленского, смогут ли ВСУ наносить удары по Москве или Петербургу. Президент Украины ответил, что это реально, если США предоставят дальнобойное оружие.

В Белом доме, комментируя тогдашнюю публикацию FT, заявили, что газета «выдирает слова из контекста, чтобы получить клики». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп «просто задавал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства». Сам Трамп публично заявил, что Зеленский не должен нападать на Москву.

Вскоре после июльского телефонного разговора Киев начал получать от американской разведки информацию с новым уровнем детализации, рассказали FT четыре человека, знакомые с операциями дальнобойных дронов Украины. Эта информация позволила Киеву составить более точную карту российских сил ПВО и наметить маршруты ударов.

Темпы ударов Украины по российским нефтегазовым объектам и трубопроводам выросли в августе и сентябре. По данным исследовательской группы Energy Aspects, которые приводит FT, Украина поразила по меньшей мере 16 из 38 нефтеперерабатывающих заводов России, некоторые из них неоднократно, что привело к сбоям в работе по переработке нефти. Из-за понесенного ущерба Россия сократила экспорт дизельного топлива, а зависимость от импорта выросла.

Вашингтон уже давно делится разведданными с Киевом, чтобы помочь Украине наносить удары по российским военным целям в оккупированных районах, а также заблаговременно предупреждает об ударах России. При этом официально власти США не признают, что прямо участвуют в ударах Украины по российским энергетическим объектам.

Владимир Зеленский заявил 8 октября, что Украина «работает с разведкой США, в первую очередь для своей защиты», то есть для защиты от ударов России. Представитель Белого дома заявил FT, что российско-украинская война «никогда бы не произошла» при президенте Трампе и что он «пытался ее остановить». Управление директора национальной разведки и Минобороны отказались от комментариев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее в октябре, что «очевидно», что США и НАТО «на регулярной основе» предоставляют Украине разведданные, в том числе для ударов по российским энергетическим объектам.

Газета The Wall Street Journal сообщила 1 октября, что, по данным источников, Дональд Трамп разрешил предоставить Украине разведывательные данные для того, чтобы она могла наносить удары по энергетической инфраструктуре России с помощью дальнобойных ракет (а не только беспилотников, о которых пишет FT).

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимный читатель. Моя жизнь кардинально изменилась и продолжает меняться, хотя в какой-то степени я ощущаю привыкание. Несмотря на ограничения и сгустившиеся тучи, я продолжаю жить свою жизнь, искать что-то хорошее и путешествовать. В своих поездках по стране я пытаюсь искренне понять, что думают другие. Мне ужасно больно, когда я читаю про «быдло», «Мордор» и «орков» и прочую подобную риторику, потому что это какая-то полуправда, ярлык, поверхностный вывод из обрывков сведений.

Я родом из Сибири, и мне, наверное, больше всего хотелось понять, что думают [о войне] мои земляки. На удивление, завязать разговор о волнующей теме довольно просто: сибиряки вообще контактные, а риторика войны в их регионах повсюду. Мне приходилось разговаривать с разными людьми: кто-то из них поддерживает то, что происходит, кто-то не видит другого выхода из-за низких зарплат, кто-то в ужасе, но боится высказать хоть что-то против. Последние постоянно мне твердили: «Ну на вас вся надежда, вы ж там в центре, вы можете протестовать. А у нас в тайгу увезут, и поминай как звали!» Мне было неловко говорить, что как-то и мы тут не справляемся, а зачастую ждем и от «регионов» помощи. Люди улыбаются грустно, разводят руками: «Ну, значит, такова судьба».

После этих противоречивых разговоров, мнений, безропотного согласия на смерть («А как я семью должен кормить в нашей деревне?») мне сложно назвать этих людей быдлом или орками. Нет, они как раз очень живые и понятные мне. А еще я ощущаю себя немного в долгу: очень хрупкая, но защищенность общественным резонансом есть; возможность раствориться в огромной толпе; зарплата, которой хватает на что-то кроме еды и базовых нужд, и так далее по списку. А у них только надежда на «центр, где смогут» и бескрайняя тайга с тысячами безымянных могил.

