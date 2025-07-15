Дональд Трамп: Владимир, вы можете ударить по Москве? А можете ли и по Санкт-Петербургу тоже?

Владимир Зеленский: Конечно. Сможем, если вы дадите нам оружие.

Дональд Трамп: [Я эту идею. Это нужно, чтобы] заставить их почувствовать боль [и сесть за стол переговоров].

Это отрывок телефонного разговора, состоявшегося . О том, что Трамп обсуждал с Зеленским удары по Москве и Санкт-Петербургу, помимо Financial Times писало издание The Washington Post.

Что еще говорит Трамп

Трамп выступил с «важным заявлением». Киеву — оружие, торговым партнерам Москвы — 100-процентные пошлины (но когда-нибудь потом) Он снова «очень недоволен Россией» — и четыре раза думал, что заключил сделку с Путиным

Что еще говорит Трамп

Трамп выступил с «важным заявлением». Киеву — оружие, торговым партнерам Москвы — 100-процентные пошлины (но когда-нибудь потом) Он снова «очень недоволен Россией» — и четыре раза думал, что заключил сделку с Путиным

Фото на обложке: Jim LoScalzo / CNP / AdMedia / SIPA / Scanpix / LETA