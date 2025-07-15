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Трамп и Зеленский в начале июля обсуждали возможность ударов по Москве и Петербургу Вот что они сказали друг другу — по версии Financial Times
Источник: Financial Times
Дональд Трамп: Владимир, вы можете ударить по Москве? А можете ли и по Санкт-Петербургу тоже?
Владимир Зеленский: Конечно. Сможем, если вы дадите нам оружие.
Дональд Трамп: [Я поддерживаю эту идею. Это нужно, чтобы] заставить их почувствовать боль [и сесть за стол переговоров].
Это отрывок телефонного разговора, состоявшегося 4 июля. О том, что Трамп обсуждал с Зеленским удары по Москве и Санкт-Петербургу, помимо Financial Times писало издание The Washington Post.
Фото на обложке: Jim LoScalzo / CNP / AdMedia / SIPA / Scanpix / LETA