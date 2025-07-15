WP: Трамп рассматривал возможность отправки Украине ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk, сообщил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источник.

Поставка Tomahawk, которые, как напоминает Игнатиус, США использовали для ударов по целям в Иране, обсуждалась еще в пятницу, 11 июля. Однако в итоговой список вооружений для Украины, пишет он, эти ракеты не вошли. Их, считает Игнатиус, могут передать Украине позднее, если Трампу понадобятся дополнительные рычаги давления.

Источник Игнатиуса в Пентагоне также сообщил, что США, скорее всего, снимут ограничения по дальности применения ракет ATACMS, которые уже есть у Украины. Такой шаг позволит украинским военным использовать 18 имеющихся у них ракет ATACMS на полную дальность — до 300 километров. Этого недостаточно, чтобы поразить цели в Москве или Санкт-Петербурге, но хватит, чтобы нанести удары по российским военным базам и аэродромам. Ракетами Tomahawk, пишет Игнатиус, украинские военные смогли бы добить до Москвы и Санкт-Петербурга.

Игнатиус утверждает, что Трамп по время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе поинтересовался, почему он не нанес удар по Москве. «Мы можем, если вы дадите нам оружие», — ответил ему Зеленский. Трамп, по данным Игнатиуса, также сказал, что Украина должна оказывать большее давление на Путина, причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

Трамп 14 июля объявил, что США и Евросоюз договорились о поставках оружия Киеву, расходы на которое лягут на Европу. Предполагается, что Украина получит не только дополнительные. системы ПВО Patriot и ракеты к ним, но и наступательные вооружения. Источники издания Axios сообщали, что в новый пакет военной помощи Киеву могут войти ракеты большой дальности, которые могут достичь целей в глубине России.

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