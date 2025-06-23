Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе в Катаре. Базу эвакуировали, все ракеты перехвачены, заявляют в Дохе Тегеран заранее предупредил об атаке

Вооруженные силы Ирана вечером 23 июня нанесли удар по американской авиабазе Аль-Удейд, которая находится на территории Катара к юго-западу от столицы страны Дохи. Это крупнейшая база США на Ближнем Востоке. Удар стал ответом на «военную агрессию» США против «мирных ядерных объектов Ирана и вопиющего нарушения международного права», заявил Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

В КСИР отметили, что удар — это «послание для Белого дома и его союзников» о том, что Иран «не оставит без ответа ни одно посягательство на его территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах».

Репортер Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на израильского чиновника, что Иран запустил шесть ракет по базам США в Катаре. Власти Ирана не уточнили, сколько именно ракет они запустили по авиабазе Аль-Удейд. Утверждается лишь, что их было столько же, сколько бомб США использовали ранее для ударов по иранским ядерным объектам.

Авиабаза Аль-Удейд в Катаре. Фото 2004 года U.S. Department of Defense / Wikimedia Commons

ПВО Катара перехватили иранские ракеты, заявили власти страны. В столице Катара Дохе, как сообщили очевидцы, были слышны взрывы. Ранее власти закрыли воздушное пространство страны.

Катар осудил иранскую атаку, назвав ее нарушением суверенитета страны. «Катар оставляет за собой право на прямой ответ, соответствующий характеру и масштабу этой наглой агрессии, в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

Иран заранее предупредил Катар о планируемой атаке, чтобы свести к минимуму потери, сообщает The New York Times. В заявлении аль-Ансари, в частности, говорится, что американская база в Катаре была эвакуирована «в соответствии с установленными мерами безопасности и предосторожности, учитывая напряженность в регионе». «Были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала на базе, включая военнослужащих Вооруженных сил Катара, дружественные силы и других», — добавил представитель МИД Катара. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Спутниковые снимки базы Аль-Удейд, сделанные компанией Planet Labs 5 июня 2025 года (слева) и 19 июня 2025 года (справа). На первой фотографии на базе видны самолеты, на второй — их уже нет Planet Labs / AFP / Scanpix / LETA

Чиновник министерства обороны США подтвердил The New York Times, что Иран выпустил несколько ракет малой и средней дальности по авиабазе Аль-Удейд. Оценка ущерба продолжается, пишет издание.

Следы работы ПВО в столице Катара Дохе во время иранского обстрела 23 июня. По мнению журналистов «Медузы», это фото снято примерно в 15 километрах от авиабазы Аль-Удейд Reuters / Scanpix / LETA

Бахрейн, ОАЭ. Ирак и Кувейт закрыли воздушное пространство. В Бахрейне объявлена воздушная тревога. Сотрудники посольства США в стране, как и дипломаты в Катаре, находятся в укрытиях. По данным CNN, Иран также запустил ракеты по американской базе в Ираке. По словам собеседников телеканала, США отслеживают несколько ракет, выпущенных из Ирана по американским военным объектам в Катаре и Ираке. В Ираке атаку не подтвердили. По данным Reuters, американские базы в Ираке и на северо-востоке Сирии приведены в состояние боевой готовности. В свою очередь представитель американских военных завил агентству, что ни на одной базе США на Ближнем Востоке, кроме Катара, не зафиксированы иранские атаки.

США 22 июня нанесли удары по трем заводам иранской ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп уверен, что все три объекта были уничтожены. В Иране это не подтверждали. Судя по спутниковым снимкам, один из ключевых ядерных объектов в Фордо мог получить значительные повреждения. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси полагает, что заводу в Фордо, вероятно, нанесен значительный ущерб. При этом он отмечал, что никто, включая МАГАТЭ, не в состоянии полностью оценить подземные разрушения в Фордо. После атаки по иранским заводам Вашингтон, как сообщали западные СМИ, ожидал ответных ударов Ирана.

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