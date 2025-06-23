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Трамп допустил смену режима в Иране. Тегеран нанес ответный удар (и заранее о нем предупредил). Глава иранского МИД приехал в Москву за помощью Путина Что произошло спустя сутки после удара США по иранским ядерным объектам
Источник: Meduza
Обновление. Иран вечером 23 июня нанес удар по американской авиабазе Аль-Удейд, которая находится на территории Катара. В Дохе были слышны взрывы. В Тегеране заявили, что эта атака — ответ на удары Вашингтона по объектам иранской ядерной программы. Как сообщили в МИД Катара, все иранские ракеты перехватили ПВО, а базу заранее эвакуировали. Никто не погиб. По данным The New York Times, Тегеран заранее предупредил Доху о планируемой атаке.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате американских ударов ядерным объектам в Иране нанесен «колоссальный ущерб». Он допустил, что в исламской республике после ударов США может произойти смена правящей власти. «Если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не произойти смене режима?» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
- Глава МИД Ирана Аббас Арагчи приехал в Москву. Владимир Путин встретился с ним в Кремле, в ходе беседы он назвал удары по Ирану «неспровоцированной» агрессией.
- По данным Reuters, верховный лидер Ирана Али Хаменеи отправил Арагчи в Москву, чтобы передать Путину письмо с просьбой о дополнительной помощи. О какой помощи идет речь, неясно. Иран до сих пор не был впечатлен поддержкой России, заявили иранские источники Reuters.
- Подземному заводу по обогащению урана в Фордо, вероятно, нанесен значительный ущерб в результате ударов США, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. При этом он признал, что никто, включая МАГАТЭ, не в состоянии полностью оценить подземные разрушения в Фордо.
- Иран собирается приостановить сотрудничество с МАГАТЭ. Исламская консультативная ассамблея (парламент Ирана) примет соответствующий законопроект, сообщил его спикер Мохаммад Багер Галибаф.
- Израиль продолжил наносить удары по Ирану. ЦАХАЛ отчитался об ударах по иранской военной инфраструктуре и штабам КСИР в Тегеране и Керманшахе. Сообщается о повторных ударах по Фордо, а также по тюрьме Эвин, где содержат политических заключенных.
- США сообщили представителям стран Ближнего Востока, что Израиль в скором времени завершит войну, и попросили передать эту информацию Ирану, пишет The Wall Street Journal.
- США готовятся к возможному ответному удару Ирана в ближайшие 48 часов, сообщил NBC News. Но пока неясно, на что именно будет направлена ответная атака: на зарубежные, внутренние объекты США или на те и другие сразу. Источники Reuters считают, что Иран может нанести ответные удары по американским войскам на Ближнем Востоке в ближайшее время.
- The New York Times еще 22 июня сообщало со ссылкой на источник, что американские военные и представители разведки обнаружили признаки того, что поддерживаемые Ираном группировки готовятся атаковать базы США в Ираке и, возможно, в Сирии.
- Днем 23 июня иранские и иракские издания распространили сообщение о нападении на американскую военную базу на западе Сирии. Ее якобы обстреляли из миномета. Вашингтон эту информацию не подтверждал и не комментировал. Другие источники о нападении не сообщали.
- Госдепартамент США рекомендовал гражданам страны по всему миру проявлять повышенную осторожность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
- Вечером 23 июня Катар закрыл свое воздушное пространство. США призвали своих граждан в этой стране «укрыться на месте до дальнейших распоряжений». МИД Великобритании попросил своих граждан воздержаться от поездок в ОАЭ и Катар.
- Источник Fox News утверждает, что американские военные готовятся к «неминуемой» угрозе иранского удара по американской авиабазе в Катаре.
- Министерство внутренней безопасности страны заявило, что война создает в США обстановку повышенной угрозы и может спровоцировать попытки совершения терактов. За несколько дней до американского удара по иранским ядерным объектам Тегеран отправил Трампу коммюнике с угрозами активировать спящие террористические ячейки на территории США в случае нападения на Иран, утверждают источники NBC News.
- В нескольких городах США, включая в Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Вашингтон и Лос-Анджелес, прошли протесты против авиаударов администрации Трампа по Ирану. Как отмечает The New York Times, некоторые митинги привлекли сотни людей, другие — десятки. Общая явка была намного меньше, чем на протестах «Нет королям» против президента в прошлые выходные, которые прошли во всех 50 штатах.
- Трамп 23 июня планирует встретиться со своей командой по национальной безопасности на фоне угрозы ответных иранских ударов.