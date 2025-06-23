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Демонстрант с плакатом «Нет новой войне на Ближнем Востоке» на акции протеста у Белого дома. Вашингтон. 22 июня 2025 года
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Трамп допустил смену режима в Иране. Тегеран нанес ответный удар (и заранее о нем предупредил). Глава иранского МИД приехал в Москву за помощью Путина Что произошло спустя сутки после удара США по иранским ядерным объектам

Источник: Meduza
Демонстрант с плакатом «Нет новой войне на Ближнем Востоке» на акции протеста у Белого дома. Вашингтон. 22 июня 2025 года
Демонстрант с плакатом «Нет новой войне на Ближнем Востоке» на акции протеста у Белого дома. Вашингтон. 22 июня 2025 года
Probal Rashid / LightRocket / Getty Images
Обновление. Иран вечером 23 июня нанес удар по американской авиабазе Аль-Удейд, которая находится на территории Катара. В Дохе были слышны взрывы. В Тегеране заявили, что эта атака — ответ на удары Вашингтона по объектам иранской ядерной программы. Как сообщили в МИД Катара, все иранские ракеты перехватили ПВО, а базу заранее эвакуировали. Никто не погиб. По данным The New York Times, Тегеран заранее предупредил Доху о планируемой атаке.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате американских ударов ядерным объектам в Иране нанесен «колоссальный ущерб». Он допустил, что в исламской республике после ударов США может произойти смена правящей власти. «Если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не произойти смене режима?» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
  • Глава МИД Ирана Аббас Арагчи приехал в Москву. Владимир Путин встретился с ним в Кремле, в ходе беседы он назвал удары по Ирану «неспровоцированной» агрессией.
  • По данным Reuters, верховный лидер Ирана Али Хаменеи отправил Арагчи в Москву, чтобы передать Путину письмо с просьбой о дополнительной помощи. О какой помощи идет речь, неясно. Иран до сих пор не был впечатлен поддержкой России, заявили иранские источники Reuters.
  • Подземному заводу по обогащению урана в Фордо, вероятно, нанесен значительный ущерб в результате ударов США, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. При этом он признал, что никто, включая МАГАТЭ, не в состоянии полностью оценить подземные разрушения в Фордо. 
  • Иран собирается приостановить сотрудничество с МАГАТЭ. Исламская консультативная ассамблея (парламент Ирана) примет соответствующий законопроект, сообщил его спикер Мохаммад Багер Галибаф.
  • Израиль продолжил наносить удары по Ирану. ЦАХАЛ отчитался об ударах по иранской военной инфраструктуре и штабам КСИР в Тегеране и Керманшахе. Сообщается о повторных ударах по Фордо, а также по тюрьме Эвин, где содержат политических заключенных.
  • США сообщили представителям стран Ближнего Востока, что Израиль в скором времени завершит войну, и попросили передать эту информацию Ирану, пишет The Wall Street Journal.
  • США готовятся к возможному ответному удару Ирана в ближайшие 48 часов, сообщил NBC News. Но пока неясно, на что именно будет направлена ответная атака: на зарубежные, внутренние объекты США или на те и другие сразу. Источники Reuters считают, что Иран может нанести ответные удары по американским войскам на Ближнем Востоке в ближайшее время.
  • The New York Times еще 22 июня сообщало со ссылкой на источник, что американские военные и представители разведки обнаружили признаки того, что поддерживаемые Ираном группировки готовятся атаковать базы США в Ираке и, возможно, в Сирии.
  • Днем 23 июня иранские и иракские издания распространили сообщение о нападении на американскую военную базу на западе Сирии. Ее якобы обстреляли из миномета. Вашингтон эту информацию не подтверждал и не комментировал. Другие источники о нападении не сообщали.
  • Госдепартамент США рекомендовал гражданам страны по всему миру проявлять повышенную осторожность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
  • Вечером 23 июня Катар закрыл свое воздушное пространство. США призвали своих граждан в этой стране «укрыться на месте до дальнейших распоряжений». МИД Великобритании попросил своих граждан воздержаться от поездок в ОАЭ и Катар.
  • Источник Fox News утверждает, что американские военные готовятся к «неминуемой» угрозе иранского удара по американской авиабазе в Катаре.
  • Министерство внутренней безопасности страны заявило, что война создает в США обстановку повышенной угрозы и может спровоцировать попытки совершения терактов. За несколько дней до американского удара по иранским ядерным объектам Тегеран отправил Трампу коммюнике с угрозами активировать спящие террористические ячейки на территории США в случае нападения на Иран, утверждают источники NBC News.
  • В нескольких городах США, включая в Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Вашингтон и Лос-Анджелес, прошли протесты против авиаударов администрации Трампа по Ирану. Как отмечает The New York Times, некоторые митинги привлекли сотни людей, другие — десятки. Общая явка была намного меньше, чем на протестах «Нет королям» против президента в прошлые выходные, которые прошли во всех 50 штатах. 
  • Трамп 23 июня планирует встретиться со своей командой по национальной безопасности на фоне угрозы ответных иранских ударов.
Как готовилась американская операция

За два дня до атаки на Иран Трамп публично уверял, что еще не решил, стоит ли вступать в войну. К тому моменту он уже назначил время операции Хронология подготовки США к ударам

Как готовилась американская операция

За два дня до атаки на Иран Трамп публично уверял, что еще не решил, стоит ли вступать в войну. К тому моменту он уже назначил время операции Хронология подготовки США к ударам