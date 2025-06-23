ЦАХАЛ заявил о серии ударов по иранским военным объектам. В результате атаки Ирана на юге Израиля произошли отключения света

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о серии ударов по военной инфраструктуре Ирана. Как утверждается, израильские военные атаковали шесть аэродромов, склады и пусковые установки ракет, предназначенных для ударов по Израилю.

В ЦАХАЛ заявили, что нанесли удары по аэродромам в западной, восточной и центральной частях Ирана и уничтожили 15 истребителей и штурмовых вертолетов. «Удары были нанесены по взлетно-посадочным полосам, подземным ангарам, самолету-заправщику, а также самолетам F-14, F-5 и AH-1 иранского режима», — говорится в сообщении израильских военных.

Израильские истребители также атаковали в иранском регионе Керманшах пусковые установки и места хранения ракет класса «земля-земля». Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что военные нанесли серию ударов по иранским военным целям в Тегеране. По данным Ynews, израильские военные атаковали один из штабов КСИР, а также вход в тюрьму Эвин, где содержат противников иранского режима.

В свою очередь Иран 23 июня атаковал Израиль беспилотниками и ракетами несколькими волнами. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что запустил ракеты по Тель-Авиву, Хайфе, Ашкелону, Ашдоду, Акко и другим городам Израиля.

Электрическая компания Израиля (IEC) сообщила о падении иранской баллистической ракеты вблизи «стратегического инфраструктурного объекта» на юге Израиля. The Times of Israel пишет, что речь идет об электростанции. В результате в нескольких соседних населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением. Вскоре подачу электричества восстановили.

О пострадавших в Израиле в результате иранских обстрелов не сообщалось.

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