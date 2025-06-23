NYT: по данным американских военных и разведки, поддерживаемые Ираном группировки готовят атаки на базы США в Ираке и Сирии

Американские военные и представители разведки обнаружили признаки того, что поддерживаемые Ираном группировки готовятся атаковать базы США в Ираке и, возможно, в Сирии, сообщило 22 июня издание The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, пока эти группировки сдерживаются, а власти Ирака «прилагают все усилия», чтобы отговорить их от действий против американских баз. Другие подробности The New York Times не приводит.

Иранские агентства Mehr и Fars сообщили со ссылкой на иракское агентство Al-Maalomah, что американская военная база в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака в Сирии подверглась нападению. База, как утверждается, попала под минометный обстрел. Кто ее обстрелял, неизвестно. После нападения на базе усилили меры безопасности.

Власти США о нападении на свою базу не сообщали и не комментировали заявления иранских агентств.

США в ночь на 22 июня нанесли удары по заводам ядерной программы Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане, применив противобункерные бомбы и ракеты «Томагавк».

Президент США Дональд Трамп утверждает, что эти объекты уничтожены. В Иране это не подтверждали. Международное агентство по атомной энергии считает, что удары по заводам Исфахане и Натанзе привели к ущербу для предприятий. Степень повреждений в Фордо агентство оценить не может — завод находится под горой.

Как сообщали источники NBC News, администрация президента Трампа ждет ответных атак Ирана в ближайшие 48 часов. Власти США предупредили граждан о риске атак внутри страны. Американцев за рубежом призвали к повышенной осторожности.