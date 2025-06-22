Президент США Дональд Трамп объявил, что США атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Об этом он написал в соцсети Truth Social. По его словам, на главный объект, Фордо, «была сброшена полная загрузка» бомб.

«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране», — говорится в посте американского президента.

Трамп добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в США.

В следующем посте Трамп заявил, что это исторический момент США, Израиля и всего мира. «Теперь Иран должен согласиться на прекращение войны», — добавил он.

BBC News и CNN обращают внимание, что Трамп также репостнул сообщение, в котором было написано: «Фордо больше не существует» (Fordow is gone).

По информации Axios, США заранее уведомили Израиль о готовящихся ударах по Ирану. Один из высокопоставленных израильских чиновников сообщил изданию, что для удара были использованы бомбардировщики B-2. Эту информацию подтвердил Reuters американский чиновник.

В Иране вскоре подтвердили, что объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане были атакованы. В частности, заместитель губернатора провинции Исфахан Акбар Салехи заявил, что в Натанзе и Исфахане «было слышно несколько взрывов, мы видели атаки вблизи ядерных объектов». Иранские СМИ также цитируют представителя провинции Кум, по словам которого, «часть территории ядерного объекта в Фордо подверглась воздушной атаке».

Завод по обогащению урана Фордо был построен в 2000-х годах на базе Корпуса стражей исламской революции. Он расположен примерно в 20 километрах к северо-востоку от города Кум внутри горы на глубине около 90 метров. В 2025 году Иран сообщил, что построил и вскоре введет в действие аналог комплекса Фордо — предприятие внутри горы на глубине в десятки метров в Натанзе. На объекте будут производиться центрифуги и, вероятно, происходить обогащение урана до высоких уровней. Также за день до ударов Израиля, который начались 13 июня, Иран сообщил, что откроет еще одну площадку с центрифугами в Исфахане.

Материал дополняется

Читайте также

Почему Израиль начал войну именно сейчас? Иран теперь не создаст ядерную бомбу? Что будет, если США вмешаются? И сколько Иран готов сопротивляться? Отвечаем на главные вопросы о большой войне на Ближнем Востоке

Читайте также

Почему Израиль начал войну именно сейчас? Иран теперь не создаст ядерную бомбу? Что будет, если США вмешаются? И сколько Иран готов сопротивляться? Отвечаем на главные вопросы о большой войне на Ближнем Востоке