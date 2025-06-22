Трамп: ключевые ядерные объекты Ирана «полностью уничтожены»

Дональд Трамп выступил с обращением к нации после того, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана.

По словам президента США, ключевые объекты Ирана по обогащению урана уничтожены.

The White House

«Сегодня вечером я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены», — заявил Трамп.

Он отметил, что целью США было уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, «исходящей от государства-спонсора терроризма номер один в мире».

Трамп также предупредил о возможности новых атак на Иран.

«Иран должен сейчас заключить мир. Если они этого не сделают, будущие атаки будут гораздо масштабнее и их будет гораздо легче осуществить. Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем мы наблюдали за последние восемь дней», — сказал американский лидер.

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