NBC News: США готовятся к возможному ответному удару Ирана в ближайшие 48 часов
Источник: NBC News
Администрация Дональда Трампа готовится к потенциальному возмездию со стороны Ирана, и следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность, заявили NBC News два источника в Пентагоне и высокопоставленный чиновник Белого дома.
Собеседники журналистов отметили, что пока неясно, будет ли ответ на американские бомбардировки ядерных объектов Ирана направлен на зарубежные или внутренние объекты США или на те и другие сразу.
Зарубежные военные базы США находятся в состоянии максимальной боевой готовности в течение последних нескольких месяцев, однако, по словам источников в Белом доме, обеспокоенность возможными атаками значительно усилилась после того, как 13 июня Израиль начал войну с Ираном.