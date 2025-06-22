NBC News: США готовятся к возможному ответному удару Ирана в ближайшие 48 часов

Администрация Дональда Трампа готовится к потенциальному возмездию со стороны Ирана, и следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность, заявили NBC News два источника в Пентагоне и высокопоставленный чиновник Белого дома.

Собеседники журналистов отметили, что пока неясно, будет ли ответ на американские бомбардировки ядерных объектов Ирана направлен на зарубежные или внутренние объекты США или на те и другие сразу.

Зарубежные военные базы США находятся в состоянии максимальной боевой готовности в течение последних нескольких месяцев, однако, по словам источников в Белом доме, обеспокоенность возможными атаками значительно усилилась после того, как 13 июня Израиль начал войну с Ираном.

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