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«Если в ближайшее время не придет мир, мы атакуем и другие цели, быстро, точно и умело». Трамп выступил с обращением к нации после ударов США по Ирану. Видео

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Президент США Дональд Трамп объявил, что США атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане. В своем обращении к нации по этому поводу он заявил, что эти объекты были уничтожены, а США готовы нанести новые удары, если Иран не пойдет на мир с Израилем. Обращение в связи с американской атакой опубликовал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Он поблагодарил Трампа за принятое решение и сказал, что американские удары по иранским ядерным объектам изменят ход истории.
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