Завод Фордо, вид со спутника. 14 июня 2025 года Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Завод по обогащению урана Фордо построен в 2000-х годах на базе Корпуса стражей исламской революции. Он расположен примерно в 20 километрах к северо-востоку от Кума — священного города шиитов и «духовной столицы» Ирана, рассказывает Financial Times.

Многие страны с ядерным потенциалом имеют подобные подземные объекты: в США — это комплекс Рейвен-Рок в Пенсильвании, в России — Ямантау на Урале; аналоги имеются и в Китае, и в Северной Корее. Такие объекты — секретные гигантские подземные бункеры, в которых, предположительно, делают и хранят ядерное оружие, — нередко фигурируют в шпионских триллерах, а также в разнообразных конспирологических теориях.

Иран начал строить завод в Фордо уже после того, как официально объявил о закрытии своей военной ядерной программы. Исламская республика признала его существование лишь в сентябре 2009 года, после того как США, Великобритания и Франция обнародовали разведданные о нем. Тогда с осуждением скрытности Ирана выступили даже Россия и Китай, которые, вероятно, помогали исламской республике в развитии ядерной программы. Заработал завод в Фордо в конце 2011 года.

В 2015 году, в рамках так называемой ядерной сделки Барака Обамы, Иран согласился прекратить обогащение урана в Фордо и преобразовать объект в исследовательский центр. Однако в 2018 году следующий американский президент Дональд Трамп вышел из сделки. Иран возобновил обогащение урана в Фордо.

В 2019 году Иран сообщил, что будет обогащать там уран до 5%, а затем — и до 20%. В 2023 году МАГАТЭ зафиксировало наличие урана, обогащенного до 83,7%, что близко к уровню, необходимому для создания ядерного оружия.

Интерьер завода Фордо. Фото опубликовано иранским атомным агентством в ноябре 2019 года The Iran Atomic Energy Organization / EPA / Scanpix / LETA

Уранообогатительные заводы Натанз и Фордо — это символы двух этапов ядерной программы Ирана. Если Натанз — это массовое обогащение урана на низком уровне, то Фордо — это выживание в условиях давления и возможность «прорыва» к ядерному оружию. Фордо — не просто объект, а политическое и стратегическое заявление Тегерана, пишет FT.

13 июня Израиль нанес авиаудары по ключевым ядерным объектам Ирана, включая Натанз. Завод Фордо, который защищен несколькими десятками или даже сотнями метров скалы, израильские ВВС даже не пытались бомбить — вокруг него, по-видимому, лишь подавили ПВО. По данным МАГАТЭ, подземные сооружения Фордо не были затронуты ударами, и завод продолжает функционировать. Иран заявил, что ущерб от атак был ограниченным, но подтвердил, что некоторые надземные объекты были повреждены.

В одиночку Израиль вряд ли способен нанести критические повреждения Фордо. Нужны бомбы такой мощности, какими располагают только США.

В то время как Израиль продолжает военные действия, США предпринимают попытки возобновить переговоры с Ираном о новой ядерной сделке. Президент Дональд Трамп рассматривает возможность встречи своего специального посланника Стива Уиткоффа с иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи в ближайшие дни, сообщает Axios.

Трамп подчеркивает, что США не заинтересованы в ограниченном прекращении огня, а стремятся к «полной капитуляции» Ирана. Пока что для Трампа наличие у США сверхмощных противобункерных бомб, способных разрушить Фордо, — это скорее переговорный рычаг. Хотя премьер Израиля Биньямин Нетаниягу, очевидно, рассчитывает на то, что США все-таки их применят.

Внутри администрации Трампа существуют разногласия по поводу подхода к переговорам. Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс выступают за компромисс с Ираном, в то время как госсекретарь Марко Рубио поддерживает жесткую позицию, требуя полного отказа Тегерана от обогащения урана. Иными словами, спор идет о том, надо ли делать для Ирана исключение из общего правила: неядерные страны, желающие развивать мирную ядерную программу, могут делать это только на импортном ядерном топливе.

Между тем Иран продолжает отвергать предложения США, считая их «обманом» и указывая на отказ Трампа от предыдущих соглашений. Иранский лидер Али Хаменеи заявил, что США не намерены снимать санкции и лишь усиливают давление.

Эксперты, опрошенные Financial Times, предупреждают: если Тегеран решит пойти по этому пути, Фордо сможет сыграть ключевую роль. На основе текущих запасов высокообогащенного урана Иран может в течение трех недель произвести материал для девяти ядерных боеголовок. Причем первые 25 килограммов оружейного урана могут быть получены всего за два-три дня.

С другой стороны, по данным источников CNN в американской разведке, Иран может получить ядерное оружие не раньше чем через три года.

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