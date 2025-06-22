«Трамп обещал принести мир на Ближний Восток. Он не сдержал это обещание» Как мир реагирует на американские удары по Ирану

В Йемене слушают заявление Дональда Трампа об американских ударах по Ирану. 22 июня 2025 года EPA / Scanpix / LETA

В ночь на 22 июня США нанесли удары ракетами и противобункерными бомбами по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. И президент Дональд Трамп, и другие мировые лидеры пока избегают формулировок вроде «США присоединились к войне Израиля против Ирана». Израиль бомбит Иран с 13 июня, его заявленная цель — остановка иранской ядерной программы. Свои инициативы по урегулированию конфликта выдвигали Евросоюз, Турция, Оман и другие страны. Вот как разные стороны, так или иначе вовлеченные в кризис, реагируют на новое развитие ситуации.

премьер-министр Израиля

Поздравляю, президент Трамп! Ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с использованием великой и справедливой мощи Соединенных Штатов изменит ход истории.

В ходе операции «Народ как львица» Израиль совершил поистине удивительные вещи. Но в сегодняшней атаке на иранские ядерные объекты Америка превзошла всех. Она сделала то, на что не способна ни одна другая страна в мире.

История запомнит, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самое опасное в мире государство самого опасного оружия. Его лидерство сегодня обеспечило исторический поворот, который может привести Ближний Восток — и не только его — к будущему процветания и мира.

Президент Трамп и я часто говорим: «Мир через силу». Сначала — сила, потом — мир. И этой ночью президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с великой силой.

Президент Трамп, я благодарю вас. Народ Израиля благодарит вас. Силы цивилизации благодарят вас.

Да благословит Бог Америку, да благословит Бог Израиль, и да благословит Бог наш нерушимый союз и нашу несокрушимую веру.

министр иностранных дел Ирана

Соединенные Штаты, постоянный член Совета безопасности ООН, совершили грубое нарушение Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия, нанеся удар по мирным ядерным объектам Ирана.

Утренние события возмутительны и будут иметь неизгладимые последствия. Каждое государство — член ООН должно быть обеспокоено этим крайне опасным, беззаконным и преступным поведением.

В соответствии с Уставом ООН и его положениями, допускающими законный ответ в целях самообороны, Иран оставляет за собой все варианты для защиты своего суверенитета, интересов и народа.

генеральный секретарь ООН

Я глубоко обеспокоен применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в и без того напряженном регионе — и прямая угроза международному миру и безопасности.

Растет риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля — с катастрофическими последствиями для гражданского населения, региона и всего мира.

Я призываю государства-члены [ООН] к деэскалации и соблюдению своих обязательств в соответствии с Уставом ООН и другими нормами международного права.

В этот опасный момент крайне важно избежать спирали хаоса.

Военного решения не существует.

Единственный путь вперед — дипломатия.

Единственная надежда — мир.

глава Еврокомиссии

Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

В условиях нового витка напряженности на Ближнем Востоке приоритетом должна быть стабильность.

Соблюдение международного права крайне важно.

Сейчас настало время для Ирана вступить в серьезный дипломатический диалог.

Конец этому кризису можно положить только за столом переговоров.

глава дипломатии Евросоюза

Ирану не должно быть позволено получить ядерное оружие, поскольку это будет угрозой международной безопасности.

Я призываю все стороны сделать шаг назад, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию.

Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию завтра.

Королевство Саудовская Аравия с глубокой обеспокоенностью следит за развитием ситуации в Исламской Республике Иран, в особенности за ударами Соединенных Штатов Америки по иранским ядерным объектам. Королевство подтверждает, [что] осуждает нарушение суверенитета Исламской Республики Иран. Королевство подчеркивает необходимость использовать все возможности для сдержанности, деэскалации напряженности и избежания дальнейшей эскалации. Королевство в этот крайне сложный период также призывает международное сообщество интенсифицировать усилия для достижения политического решения, которое положит конец кризису и откроет новую главу, в которой будут достигнуты безопасность и стабильность в регионе.

Государство Катар выражает сожаление по поводу ухудшения ситуации в связи с ударами по иранским ядерным объектам. Катар с глубокой обеспокоенностью следит за развитием событий после недавних атак на братскую Исламскую Республику Иран, в ходе которых были нанесены удары по ее ядерной инфраструктуре. В этой связи Катар подчеркивает крайнюю необходимость немедленного прекращения всех военных действий и скорейшего возвращения к диалогу и дипломатическим способам урегулирования нерешенных вопросов.

Министерство иностранных дел предупреждает, что текущая опасная напряженность в регионе может привести к катастрофическим последствиям как на региональном, так и на международном уровнях. Катар надеется, что все стороны проявят мудрость, сдержанность и избегут дальнейшей эскалации, которую народы региона — уже страдающие от конфликтов и их тяжелых гуманитарных последствий — не смогут вынести.

Министерство также вновь подтверждает полную поддержку Катаром всех региональных и международных усилий, направленных на урегулирование споров и предотвращение кризисов мирными средствами, с целью укрепления мира и стабильности в регионе.

Оман выступал посредником на переговорах между США и Ираном о ядерной программе до начала израильских бомбардировок 13 июня.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел выразил глубокую озабоченность и осуждение в связи с обострением ситуации, вызванным авиаударами, нанесенными Соединенными Штатами по объектам на территории Исламской Республики Иран. Султанат Оман осуждает эту незаконную агрессию и призывает к немедленной и всесторонней деэскалации, добавляя, что действия США угрожают расширением конфликта и являются серьезным нарушением международного права и Устава ООН, который запрещает применение силы и нарушение национального суверенитета государств, а также их законного права развивать ядерные программы в мирных целях под контролем и наблюдением МАГАТЭ в соответствии с международными протоколами, включая Женевские конвенции, запрещающие атаки на ядерные объекты из-за риска заражения и радиации.

канцлер Германии (через пресс-секретаря)

Канцлер Мерц вновь призвал Иран немедленно начать переговоры с США и Израилем с целью дипломатического урегулирования конфликта.

Правительство Германии считает, что значительная часть ядерной программы Ирана пострадала в результате авиаударов. Точная оценка ущерба будет возможна лишь на более позднем этапе.

министр иностранных дел Великобритании

Иран никогда не должен иметь ядерное оружие. США предприняли действия, необходимые для того, чтобы отвратить угрозу, которое это могло бы представлять для международного сообщества.

Великобритания не участвовала в этих ударах.

Мы призываем Иран проявить сдержанность и достичь дипломатического решения для завершения этого кризиса.

Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику.

Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН.

Последствия данной акции, в том числе радиологические, еще предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно, что начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности. Риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке, и без того охваченном множеством кризисов, существенно возрос.

Особую обеспокоенность вызывает ущерб, который причинен в результате нападений на иранские ядерные объекты глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Удары по Ирану нанесли огромный урон авторитету ДНЯО и базирующейся на нем системе проверки и мониторинга МАГАТЭ.

Ожидаем со стороны руководства агентства скорейшей профессиональной и четкой реакции без обтекаемых фраз и попыток прятаться за политической «равноудаленностью». Нужен объективный доклад гендиректора МАГАТЭ для рассмотрения на специальной сессии агентства, которая должна состояться в самое ближайшее время.

Разумеется, обязан отреагировать и Совет безопасности ООН. Необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля.

Призываем прекратить агрессию, наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло.

Йемен официально вступит в войну. Держите свои суда подальше от наших территориальных вод.

(распространено через агентство «Шехаб», близкое к ХАМАС)

Мы решительно осуждаем террористическую агрессию, направленную против Исламской республики Иран, в ходе которой были атакованы объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Мы считаем это опасной эскалацией с непредсказуемыми последствиями, угрожающей взрывом ситуации в регионе. Это отражает стремление сионистско-американских сил зла и высокомерия к господству над народами региона и всей уммы.

Террористическая американская агрессия — это послание народам региона, народам уммы [всемирной мусульманской общины] и их правительствам: от них ожидается подчинение и покорность, принесение в жертву собственных интересов ради интересов сионистского режима, несправедливой Америки и западных стран, а также дань врагам.

Прямое участие американской администрации в сионистской агрессии против Исламской Республики Иран разоблачает лживость всех громких и обманчивых лозунгов, которые США пытаются навязать миру, — о мире, сосуществовании, стабильности и безопасности.

Решительный и молниеносный иранский ответ, который потряс основы сионистского образования после американской агрессии на иранские объекты, вновь доказывает, что Иран, его народ, руководство и вооруженные силы обладают необходимыми возможностями, смелостью и мощью, чтобы сдерживать сионистского врага и его преступных союзников. Это также разоблачает иллюзию превосходства сионистов, которые теперь умоляют своих союзников спасти их от сокрушительных иранских ударов.

Мы подтверждаем нашу поддержку Ирана, его народа, руководства и вооруженных сил в экзистенциальной битве уммы против сил зла и агрессии.

Настало время всем сыновьям уммы, ее свободным людям, партиям, движениям и фракциям сопротивления объединиться и сплотиться для защиты интересов и ресурсов уммы перед лицом сионистско-американской агрессии и жестокости.

лидер фракции Демократической партии в сенате США

Президент Трамп должен предоставить американскому народу и конгрессу четкие ответы относительно действий, предпринятых сегодня, и их последствий для безопасности американцев. Ни один президент не должен иметь возможности единолично втягивать нашу страну в нечто столь серьезное, как война, используя непредсказуемые угрозы и не имея стратегии. Противостояние жестокой кампании террора, ядерным амбициям и региональной агрессии со стороны Ирана требует силы, решимости и стратегической ясности. Опасность более масштабной, продолжительной и разрушительной войны теперь резко возросла.

Мы должны обеспечить соблюдение Закона о военных полномочиях, и я призываю [Джона] Туна [главу республиканской фракции в сенате] немедленно вынести его на рассмотрение сената. Я голосую за него и настоятельно прошу всех сенаторов от обеих партий поддержать этот закон.

лидер фракции Демократической партии в палате представителей

Дональд Трамп обещал принести мир на Ближний Восток. Он не сдержал это обещание. Риск войны теперь значительно возрос, и я молюсь за безопасность наших войск в регионе, которые оказались под угрозой.

Президент Трамп ввел страну в заблуждение относительно своих намерений, не запросил у конгресса разрешения на применение военной силы и рискует втянуть Америку в потенциально катастрофическую войну на Ближнем Востоке.

Во-первых, администрация Трампа должна объяснить американскому народу причины проведения этой военной операции. Во-вторых, конгресс должен быть полностью и немедленно проинформирован в закрытом формате. В-третьих, Дональд Трамп несет полную и абсолютную ответственность за любые негативные последствия, вызванные его односторонними военными действиями.

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