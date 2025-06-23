Путин встретился с главой иранского МИДа Арагчи в Кремле. Президент РФ назвал удары по Ирану «неспровоцированной агрессией»

Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дела Ирана Аббасом Арагчи, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин осудил удары по Ирану, назвав их «неспровоцированной» агрессией. «Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий», — заявил президент России в ходе встречи в Кремле.

Путин также отметил, что у Москвы и Тегерана «давние, добрые, надежные отношения», и Россия предпринимает усилия «для того, чтобы оказать содействие иранскому народу».

В свою очередь Арагчи сказал, что «агрессивные действия» Израиля и США, которые наносят удары по Ирану, «совершенно нелегитимны, нарушают международные правила и международные нормы». «Мы сейчас защищаем свой суверенитет и страну, и наша защита носит легитимный характер», — заявил министр.

По данным Reuters, верховный лидер Ирана Али Хаменеи отправил Арагчи в Москву, чтобы попросить Путина о дополнительной помощи Ирану. О какой помощи идет речь, источники агентства не уточнили. По их словам, глава МИД Ирана должен передать Путину письмо от Хаменеи.

Иран до сих пор не был впечатлен поддержкой России, заявили иранские источники Reuters. Власти страны хотят, чтобы Путин сделал больше в рамках поддержки Ирана в противостоянии с Израилем и США.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи приехал в Москву на следующий день после удара США по объектам иранской ядерной программы. США атаковали три ядерных завода Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане — в ночь на 22 июня. Израиль и Иран обмениваются массированными ударами с 13 июня.