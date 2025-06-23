NBC News: перед американскими атаками Тегеран пригрозил Вашингтону активизировать террористические ячейки в США в случае удара по Ирану

За несколько дней до американского удара по иранским ядерным объектам Тегеран направил президенту США Дональду Трампу коммюнике с угрозами активировать спящие террористические ячейки на территории США в случае нападения на Иран, сообщили источники NBC News.

Послание властей Ирана передали Трампу через посредника на саммите «Большой семерки», который прошел в Канаде с 15 по 17 июня.

Президент США покинул встречу досрочно, как сообщалось, из-за ситуации на Ближнем Востоке. NBC News утверждает, что Трамп уехал, чтобы «рассмотреть варианты» действий на фоне конфликта между Израилем и Ираном.

США вступили в войну Израиля с Ираном. В ночь на 22 июня американские военные нанесли удары по трем заводам иранской ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп уверен, что все три объекта были уничтожены. В Иране это не подтверждали. Судя по спутниковым снимкам, один из ключевых ядерных объектов в Фордо мог получить значительные повреждения.

Вашингтон предостерег Тегеран от ответных атак. Однако, по данным NBC News, администрация Трампа готовится к потенциальному возмездию со стороны Ирана в следующие 48 часов. Власти США предупредили своих граждан о рисках атак внутри страны. Госдепартамент США призвал американцев за рубежом к повышенной осторожности.

последствия удара США по Ирану

На новых спутниковых снимках Maxar хорошо видны воронки от американских ударов в Фордо Судя по изображениям, завод по обогащению урана получил значительные повреждения (если только не был эвакуирован)

последствия удара США по Ирану

На новых спутниковых снимках Maxar хорошо видны воронки от американских ударов в Фордо Судя по изображениям, завод по обогащению урана получил значительные повреждения (если только не был эвакуирован)