NBC News: перед американскими атаками Тегеран пригрозил Вашингтону активизировать террористические ячейки в США в случае удара по Ирану
За несколько дней до американского удара по иранским ядерным объектам Тегеран направил президенту США Дональду Трампу коммюнике с угрозами активировать спящие террористические ячейки на территории США в случае нападения на Иран, сообщили источники NBC News.
Послание властей Ирана передали Трампу через посредника на саммите «Большой семерки», который прошел в Канаде с 15 по 17 июня.
Президент США покинул встречу досрочно, как сообщалось, из-за ситуации на Ближнем Востоке. NBC News утверждает, что Трамп уехал, чтобы «рассмотреть варианты» действий на фоне конфликта между Израилем и Ираном.
США вступили в войну Израиля с Ираном. В ночь на 22 июня американские военные нанесли удары по трем заводам иранской ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп уверен, что все три объекта были уничтожены. В Иране это не подтверждали. Судя по спутниковым снимкам, один из ключевых ядерных объектов в Фордо мог получить значительные повреждения.
Вашингтон предостерег Тегеран от ответных атак. Однако, по данным NBC News, администрация Трампа готовится к потенциальному возмездию со стороны Ирана в следующие 48 часов. Власти США предупредили своих граждан о рисках атак внутри страны. Госдепартамент США призвал американцев за рубежом к повышенной осторожности.