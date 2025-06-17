Трамп досрочно покинул саммит G7 и призвал «всех» эвакуироваться из Тегерана

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» (G7), проходящий в Канаде, из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня после ужина с главами государств», — написала Левитт в соцсети X.

Незадолго до этого Трамп в соцсети Truth Social призвал всех эвакуироваться из столицы Ирана Тегерана.

«Иран должен был подписать „сделку“, которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческой жизни. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!» — написал Трамп.

Он не пояснил, зачем призвал к эвакуации.

По информации The Jerusalem Post, Трамп планирует сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке. При этом любое предложение США о сделке будет включать условие о том, чтобы Иран полностью отказался от обогащения урана, даже для гражданской атомной энергетики и научной деятельности. Иран называл это условие неприемлемым.

The Wall Street Journal писала, что власти Ирана стремятся прекратить военные действия и возобновить переговоры по своей ядерной программе, посылая неофициальные сообщения Израилю и США через посредников в странах арабского мира.

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