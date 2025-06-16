The Jerusalem Post: Трамп сделает Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, сделает Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке, пишет издание The Jerusaem Post со ссылкой на официальных лиц из США и Европы.
Один из собеседников издания заявил, что новое предложение может быть даже «немного лучше» предыдущего, которое Вашингтон представил Тегерану около полутора недель назад.
При этом любое предложение США о сделке будет включать условие о том, чтобы Иран полностью отказался от обогащения урана, даже для гражданской атомной энергетики и научной деятельности. Иран называл это условие неприемлемым.
Ранее сегодня источники Reuters и The Wall Street Journal сообщили, что после начала израильских ударов по иранской ядерной и ракетной инфраструктуре Тегеран стремится возобновить переговоры по своей ядерной программе, посылая неофициальные сообщения Израилю и США через посредников в странах арабского мира.