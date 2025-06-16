The Jerusalem Post: Трамп сделает Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, сделает Ирану «последнее предложение» по , пишет издание The Jerusaem Post со ссылкой на официальных лиц из США и Европы.

Один из собеседников издания заявил, что новое предложение может быть даже «немного лучше» предыдущего, которое Вашингтон представил Тегерану около полутора недель назад.

При этом любое предложение США о сделке будет включать условие о том, чтобы Иран полностью отказался от обогащения урана, даже для гражданской атомной энергетики и научной деятельности. Иран называл это условие неприемлемым.

Ранее сегодня источники Reuters и The Wall Street Journal сообщили, что после начала израильских ударов по иранской ядерной и ракетной инфраструктуре Тегеран стремится возобновить переговоры по своей ядерной программе, посылая неофициальные сообщения Израилю и США через посредников в странах арабского мира.