WSJ: Иран через посредников посылает сигналы США и Израилю о готовности возобновить переговоры по ядерной программе

Власти Ирана стремятся прекратить военные действия и возобновить переговоры по своей ядерной программе, посылая неофициальные сообщения Израилю и США через посредников в странах арабского мира. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ближневосточных и европейских чиновников.

По данным собеседников издания, Тегеран сообщил, что будет готов к возвращению за стол переговоров, если США не присоединятся к израильским атакам.

«Но поскольку израильские военные самолеты могут свободно летать над столицей, а иранские контратаки наносят минимальный ущерб, у израильских лидеров мало стимулов прекращать наступление до того, как они предпримут еще больше мер по уничтожению ядерных объектов Ирана и еще больше ослабят власть теократического правительства», — пишет WSJ.

Израиль атакует Иран с 13 июня, целью ударов заявлены объекты военной, ядерной и энергетической инфраструктуры, а также высокопоставленные военные и ученые ядерщики.

По официальным данным, в Иране за три дня от израильских атак погибли 128 человек, в Израиле от иранских ответных ударов — 21 человек.