Разрушения в пригороде Тель-Авива, городе Бат-Яме, от иранского ракетного удара, 15 июня 2025 года Ronen Zvulu / Reuters / Scanpix / LETA

Обмен массированными ракетными обстрелами между Израилем и Ираном продолжается третий день. Удары Ирана начали носить более смертоносный характер и привели к значительным жертвам среди гражданского населения Израиля. Армия Израиля же расширяет сеть объектов своих бомбардировок: помимо военной и атомной инфраструктуры, атакам теперь подвергаются предприятия нефтегазовой отрасли, ключевой для экономики Ирана. В ближайшее время вероятен и новый израильский удар — целью вновь могут стать военные объекты, но масштаб обстрела, судя по всему, окажется настолько большим, что опасность грозит и мирным жителям Ирана. Рассказываем главное о третьем дне большого ближневосточного конфликта.

На третий день конфликта Израиль нанес очередной масштабный ракетный удар по территории Ирана. Еще поздним вечером 14 июня атаке подверглось крупнейшее газовое месторождение исламской республики Южный Парс, в результате чего добыча на объекте была частично приостановлена. В ночь на 15 июня последовали удары по главному нефтехранилищу Тегерана Шахран, штаб-квартире министерства обороны Ирана, зданию Организации оборонительных инноваций и исследований (SPND) и другим целям. Одной из них, судя по информации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), стал завод по переработке урана в Исхафане: на предприятии повреждены «четыре критически важных постройки», в том числе «цеха конверсии урана и производству топливных пластин». По сведениям иранских СМИ, не обошлось и без попаданий по гражданской инфраструктуре: на северо-востоке Тегерана в результате ракетного удара оказался разрушен жилой дом. Агентство Fars сообщило, что под завалами погибли в том числе 10 детей. Всего, согласно данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), мишенями ночной атаки стали более 80 объектов. А за три дня израильские военные поразили уже более 170 целей в Иране.

Жители Тегерана наблюдают за пожаром на нефтехранилище Шахран, 15 июня 2025 года Majid Asgaripour / WANA / Reuters / Scanpix / LETA

Иран ответил на атаки по своей территории самой смертоносной атакой за три дня конфликта. В ночь на 15 июня, по данным ЦАХАЛ, по Израилю было выпущено около 80 баллистических ракет. Погибли не менее 10 мирных жителей: четверо женщин в городе Тамра на севере страны и шесть человек, включая двух детей, в пригороде Тель-Авива — городе Бат-Яме, — где иранский удар разрушил многоэтажный жилой дом. Место спасательной операции в Бат-Яме 15 июня посетил премьер-министр Израиля Биньямин Нетагиягу, пообещав Ирану возмездие. Ранения по всему Израилю получили более 200 человек. Частично разрушены здание исследовательского центра при Институте науки Вейцмана в городе Реховоте и нефтеперерабатывающий завод компании Bazan в Хайфе (предприятие при этом не прекратило работу). Согласно сообщению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранские военные поразили объекты по производству топлива для израильских истребителей и центры энергоснабжения Израиля. ЦАХАЛ эти данные не подтверждал.

Поиски погибших и пострадавших на обломках разрушенного жилого дома в Бат-Яме, Израиль, 15 июня 2025 года Abir Sultan / EPA / Scanpix / LETA Поиски пострадавших и погибших под завалами здания, разрушенного иранским ударом. Тель-Авив, 15 июня 2025 года John Wessels / AFP / Scanpix / LETA

Растет число погибших среди гражданского населения обеих стран. Минувшая ночь, как упоминалось ранее, стала самой смертоносной для Израиля. Под иранскими ударами в стране менее чем за три дня погибли уже как минимум 13 человек. Израильские атаки, в свою очередь, унесли жизни уже 138 жителей Ирана, следует из оценки иранских властей. В эту статистику входят как высокопоставленные военные и инженеры атомной программы, которые, по мнению Израиля, являлись легитимными целями ударов, так и гражданские лица.

Спасатели на месте разбора обломков здания, разрушенного израильским ударом. Тегеран, 15 июня 2025 года Ircs / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Днем 15 июня Израиль возобновил удары по Ирану. Этому предшествовало предупреждение от представителя ЦАХАЛ на фарси для жителей исламской республики: израильская армия призвала всех мирных граждан, живущих рядом с предприятиями по производству оружия и вспомогательной инфраструктурой, временно эвакуироваться в безопасные районы. Через несколько часов после этого несколько мощных взрывов раздалось в Тегеране. По данным издания The Jerusalem Post, атаке, в частности, мог подвергнуться аэропорт Мехрабад. Точные цели и последствия новой атаки пока неизвестны.

Иран заявил о готовности к продолжению переговоров с США по ядерной сделке. Глава МИД страны Аббас Арагчи 15 июня сообщил, что власти исламской республики по-прежнему уверены в причастности Вашингтона к планированию ударов Израиля, но в то же время допустил продолжение диалога с администрацией Дональда Трампа для поиска компромисса по иранской атомной программе, подозрения в милитаризированном характере которой и стали поводом для израильской атаки. Реакции на заявление из Белого дома пока не последовало.

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