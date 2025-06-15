Израиль атаковал здание Минобороны Ирана и главное нефтехранилище в Тегеране

Израильские истребители нанесли авиаудар по нефтехранилищу Шахран в Тегеране и зданию министерства обороны Ирана в ночь на 15 июня, сообщило агентство Tasnim.

Целью атаки стала штаб-квартира министерства обороны. Одно из офисных зданий министерства, как заявил корреспондент агентства, получило незначительные повреждения.

Кроме того, в результате израильской атаки произошел пожар в нефтехранилище Шахран — это главный топливный склад Тегерана, сообщает The New York Times. Очевидец рассказал изданию, что взрыв напоминал землетрясение.

В результате атаки по нефтехранилищу, как пишет Tasnim, загорелись два резервуара для хранения топлива. По данным министерства нефти Ирана спасатели взяли пожар под контроль, опасности для граждан нет.

Также появились сообщения о том, что пожар произошел на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе, но власти Ирана это отрицают.

Израиль начал наносить удары по Ирану 13 июня. Первоначально израильские военные атаковали ядерные объекты Ирана, системы противовоздушной обороны и военные объекты. Однако 14 июня Израиль начал атаковать энергетическую промышленность и нанес удары по главному газовому хранилищу Тегерана.

По данным израильских военных, за два дня Израиль нанес около 150 ударов по Ирану, а иранские войска выпустили более 200 баллистических ракет по территории Израиля, а также десятки беспилотников, пишет The New York Times.

Иран заявил, что 13 июня в результате израильских ударов погибли 78 человек, 14 июня — еще десятки человек, в том числе не менее 60, когда ракета попала в 14-этажный жилой дом в Тегеране, сообщает Reuters. В Израиле в результате иранских ударов погибли не менее 11 человек, большинство из них — в результате удара в ночь на 15 июня.

Читайте также

Иран и правда был близок к созданию ядерной бомбы? И почему Израилю будет сложно разрушить всю атомную инфраструктуру страны? Разбираем предпосылки и вероятный исход новой войны

Читайте также

Иран и правда был близок к созданию ядерной бомбы? И почему Израилю будет сложно разрушить всю атомную инфраструктуру страны? Разбираем предпосылки и вероятный исход новой войны