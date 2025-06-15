Иран нанес ракетный удар по Израилю. В Бат-Яме в пригороде Тель-Авива разрушен жилой дом

По меньше мере 10 человек погибли и более 200 получили ранения в результате ракетной атаки Ирана по Израилю в ночь на 15 июня, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на данные службы спасения «Маген Давид Адом».

В городе Бат-Ям в пригороде Тель-Авива баллистическая ракета попала в многоэтажный жилой дом. В сети появились видеозаписи, на которых, как утверждается показан момент удара по дому. Подлинность записей не подтверждена.

По данным израильских властей, в результате удара по дому в Бат-Яме погибли шесть человек, в том числе восьмилетняя девочка. Около 180 получили ранения. Пропавшими без вести числятся три человека.

В результате удара по городу Тамра на севере Израиля, по данным властей, погибли четыре человека. Тамра — арабский город, расположенный примерно в 20 километрах от Хайфы. Все погибшие — арабки-мусульманки.

В городе Реховот в центральной части страны из-за иранского удара ранены 40 человек, сообщили власти. Исследовательский центр при Институте науки Вейцмана в Реховоте получил серьезные повреждения и загорелся после удара иранских сил, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на очевидцев.

В Хайфе в результате иранской атаки поврежден нефтеперерабатываюший завод компании Bazan. По данным компании, повреждены трубопроводы и системы транспортировки, при этом нефтеперерабатывающие установки продолжают работать.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ходе последней волны ракетных ударов Ирана были поражены и уничтожены объекты по производству топлива для израильских истребителей и центры энергоснабжения Израиля, сообщает Tasnim.

Израильские военные, начиная с 13 июня, атакуют территорию Ирана, стремясь уничтожить ядерную программу страны. В результате ударов погибли военные, ученые и мирные жители. Иран в ответ наносит удары по территории Израиля.

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