Иран заявил, что готов заключить соглашение об отказе от ядерного оружия

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран готов заключить договор, гарантирующий, что у страны не будет ядерного оружия, сообщает государственное агентство IRNA.

«Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом. Но если целью будет лишение Ирана его ядерных прав, то, естественно, мы не готовы к такой сделке», — сказал министр на встрече с послами 15 июня (цитата по РИА Новости).

Иран после ударов Израиля отказался проводить с США шестой раунд переговоров о ядерной сделке, который планировали провести 15 июня. Аббас Арагчи отметил, что США в ходе переговоров сделали неприемлемые предложения, а Иран собирался представить 15 июня свой план, который мог привести к соглашению.

Израиль 13 июня начал наносить авиаудары по Ирану, стремясь уничтожить ядерные и военные объекты страны. Иран в ответ атакует территорию Израиля ракетами и дронами.

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