Власти США предупредили о рисках атак внутри страны после ударов по Ирану. Американцев за рубежом призвали к повышенной осторожности

Госдепартамент США рекомендовал гражданам страны по всему миру проявлять повышенную осторожность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Предупреждение было опубликовано 22 июня на сайте ведомства.

«Конфликт между Израилем и Ираном привел к сбоям в транспортном сообщении и периодическому закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Возможны демонстрации против граждан и интересов США за рубежом», — заявили в Госдепе. При этом в сообщении ведомства не упоминается об ударах США на ядерные объекты Ирана.

В свою очередь Министерство внутренней безопасности США заявило, что продолжающийся конфликт в Иране создает в США обстановку повышенной угрозы и может спровоцировать попытки совершения терактов.

Вероятность того, что «воинствующие экстремисты» внутри США «самостоятельно мобилизуются на насилие», может возрасти, если иранское руководство издаст религиозное постановление, призывающее к ответному насилию против США, считают в ведомстве.

Министерство также предупредило о возможных кибератаках Ирана на сети США и рисках для американских чиновников, которых иранский режим считает причастными к гибели генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Предупреждение Министерства внутренней безопасности США было опубликовано 22 июня, вскоре после удара американских военных по объектам иранской ядерной программы, и действует до 22 сентября.

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем заводам иранской ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане. В Пентагоне заявили, что продолжают оценивать ущерб. В то же время президент США Дональд Трамп уверен, что все три объекта были уничтожены. В Иране это не подтверждали. Администрация Трампа готовится к потенциальному возмездию со стороны Ирана, сообщали источники NBC News.